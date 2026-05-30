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Mondial de hockey Les dés sont jetés : un rematch Finlande‑Suisse pour l'or

ATS

30.5.2026 - 22:33

Ce sera Suisse-Finlande en finale du Championnat du monde à Zurich. Les Lions du Nord ont vaincu le Canada 4-2 dans l'autre demi-finale.

Keystone-SDA

30.05.2026, 22:33

30.05.2026, 22:34

Nous aurons donc droit à un remake du dernier match de poule qui avait vu la troupe de Jan Cadieux prendre le meilleur sur ceux de Pennanen 4-2 avec deux buts tombés en fin de rencontre.

Mondial de hockey. Finlande et Canada tiennent leur rang et filent dans le dernier carré

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Mais avant de penser à la finale, retour sur cette victoire finlandaise qui s'est dessinée dans un tiers médian remporté 3-0 par les Nordiques. Ce deuxième tiers a permis aux Finlandais de renverser la vapeur, eux qui étaient menés 2-1 après vingt minutes. Barkov a égalisé très rapidement, puis Helenius et Räty ont inscrit deux buts en 82 secondes juste après la mi-match.

Bouchard a manqué

Sans Evan Bouchard en défense après sa sortie sur blessure contre les Etats-Unis, le Canada a perdu pas mal de force en transition et sur le power-play. Au cours du tiers médian, les joueurs à la Feuille d'érable n'ont adressé que trois tirs sur la cage d'Annunen. Mais les deux nations ont propsoé un match très correct avec seulement deux fois deux minutes contre les joueurs de Pennanen.

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Et en avance de deux longueurs, les Finlandais n'ont eu qu'à «fermer la porte», une tactique défensive qu'ils maîtrisent plutôt bien.

Le Canada jouera donc le bronze dès 15h30 face à la Norvège. La Finlande tentera elle de se venger après sa défaite contre la Suisse mardi dernier.

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