L'Oncle Sam encaisse une rouste, le Canada fait plier le Danemark

La Finlande a facilement défait les Etats-Unis 6-2 au 4e jour du Championnat du monde en Suisse. Le Canada, favori de la compétition, a attendu le dernier tiers pour faire la différence face au Danemark 5-1.

Keystone-SDA ATS

Battus d'entrée par la Suisse vendredi, les Américains ont concédé lundi une 2e défaite en trois sorties. Face au tenant du titre, l'attaquant des New Jersey Devils Leni Hameenaho a livré un grand match avec un doublé (7e/22e) et une passe décisive, permettant à la Finlande de mener 5-1 après 40 minutes. En attendant la confrontation entre la Suisse et l'Allemagne (lundi à 20h20), les Finlandais s'emparent de la tête du groupe A.

Le Canada gère

Dans le groupe B, le Canada et le Danemark ont attendu la dernière période pour se départager. Mais la formation à la feuille d'érable a pu compter sur ses détonateurs Macklin Celebrini (2 passes décisives) et Sidney Crosby (3 assists) pour débloquer la situation.

Les Canadiens se sont mis à l'abri en seulement 3'33 dans le dernier tiers, où ils ont fait trembler les filets de Nicolaj Henriksen à trois reprises pour s'assurer la victoire. Ils virent seuls en tête du groupe à la faveur de cette 3e victoire en trois matches dans ce Mondial.