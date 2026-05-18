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Mondial de hockey L'Oncle Sam encaisse une rouste, le Canada fait plier le Danemark

ATS

18.5.2026 - 19:07

La Finlande a facilement défait les Etats-Unis 6-2 au 4e jour du Championnat du monde en Suisse. Le Canada, favori de la compétition, a attendu le dernier tiers pour faire la différence face au Danemark 5-1.

Keystone-SDA

18.05.2026, 19:07

Battus d'entrée par la Suisse vendredi, les Américains ont concédé lundi une 2e défaite en trois sorties. Face au tenant du titre, l'attaquant des New Jersey Devils Leni Hameenaho a livré un grand match avec un doublé (7e/22e) et une passe décisive, permettant à la Finlande de mener 5-1 après 40 minutes. En attendant la confrontation entre la Suisse et l'Allemagne (lundi à 20h20), les Finlandais s'emparent de la tête du groupe A.

Mondial de hockey. Une entame plus que maîtrisée pour la Suisse de Jan Cadieux

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Le Canada gère

Dans le groupe B, le Canada et le Danemark ont attendu la dernière période pour se départager. Mais la formation à la feuille d'érable a pu compter sur ses détonateurs Macklin Celebrini (2 passes décisives) et Sidney Crosby (3 assists) pour débloquer la situation.

Mondial de hockey. «C’est très sympa» - La Suisse fait mouche sur et hors de la glace

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Les Canadiens se sont mis à l'abri en seulement 3'33 dans le dernier tiers, où ils ont fait trembler les filets de Nicolaj Henriksen à trois reprises pour s'assurer la victoire. Ils virent seuls en tête du groupe à la faveur de cette 3e victoire en trois matches dans ce Mondial.

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