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Mondial de hockey La Lettonie fait chuter des États‑Unis en mal de résultats

ATS

23.5.2026 - 14:59

Tenants du titre, les Etats-Unis ont peut-être subi la défaite de trop dans le championnat du monde 2026 samedi à Zurich. La Team USA, battue 4-2 par la Lettonie, voit les quarts de finale s'éloigner.

Keystone-SDA

23.05.2026, 14:59

23.05.2026, 15:16

Certes, l'effectif du coach Don Granato n'est pas aussi bien fourni que celui qui avait cueilli l'or mondial en 2025. N'empêche qu'on attendait mieux des Etasuniens, qui n'affichent que 5 points à leur compteur en cinq matches.

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Samedi, Matthew Tkachuk et Cie ont manqué cruellement d'efficacité, se heurtant aussi à un Kristers Gudlevskis impeccable devant le filet letton (45 arrêts). Seule la star des Panthers a trouvé la faille, en «powerplay» à la 35e minute pour le 1-1. Les Lettons ont, eux, cadré 22 tirs.

Les Lettons 4e

La Lettonie, qui avait ouvert la marque à la 9e minute, a repris l'avantage sur une réussite de Deniss Smirnovs (Kolten) à la 36e. Sandis Vilmanis a inscrit deux buts dans la cage vide en fin de partie, Mathieu Olivier ayant brièvement redonné espoir aux Etats-Unis en inscrivant le 3-2 à 51'' de la sirène finale.

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Avec 6 points, les Lettons pointent au 4e rang provisoire du groupe A, celui de la Suisse. L'équipe balte doit encore affronter la Grande-Bretagne dimanche et la Hongrie mardi. Les Etats-Unis se frotteront quant à eux à la Hongrie lundi avant de se mesurer mardi à l'Autriche.

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