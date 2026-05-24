  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial de hockey La Lettonie fait le job face à la Grande-Bretagne

ATS

24.5.2026 - 18:35

La Lettonie peut toujours rêver d'une place en quarts de finale du championnat du monde. Les Baltes ont écrasé la Grande-Bretagne 6-0 dimanche à Zurich pour se replacer en 4e position d'un groupe A dominé par la Suisse et la Finlande.

Keystone-SDA

24.05.2026, 18:35

24.05.2026, 19:16

Toujours en quête d'un premier point, les Britanniques n'avaient pas les armes pour surprendre la Lettonie. Des réussites de Martins Dzierkals, Deniss Smirnovs et Rudolfs Balcers ont permis aux Lettons de se mettre à l'abri dès le premier tiers (3-0 après 20' de jeu).

Le capitaine Rudolfs Balcers poursuit ainsi son festival dans «sa» patinoire. L'attaquant des Zurich Lions en est désormais à six réalisations en six matches dans ce tournoi, dont il est le meilleur buteur, sur les 16 de son équipe. Il a également réussi un assist dimanche, son deuxième «seulement» dans ces joutes.

Avec 9 points à son compteur, la Lettonie occupe le 4e rang de sa poule, devant l'Allemagne (7 points, en 6 matches également) et les Etats-Unis (5 points en 5 matches). Les Lettons doivent encore affronter la Hongrie mardi, alors que l'Allemagne jouera son dernier match lundi face aux Britanniques. Sous pression, les Américains doivent encore en découdre avec la Hongrie et l'Autriche.

Les plus lus

Craintes autour d'une potentielle explosion de la carcasse de «Timmy» la baleine
Parc Kruger : sécurité renforcée après le meurtre de deux touristes
Kevin Fiala : «Je suis passé d'un fol espoir à une grande déception»
«Ce matin, un missile est tombé à 100 mètres de chez mes parents»
Trump n'entend pas «se précipiter» en vue d'un accord avec l'Iran
«Après le penalty accordé par la VAR, nous étions excédés et abattus»