La Lettonie peut toujours rêver d'une place en quarts de finale du championnat du monde. Les Baltes ont écrasé la Grande-Bretagne 6-0 dimanche à Zurich pour se replacer en 4e position d'un groupe A dominé par la Suisse et la Finlande.

Keystone-SDA ATS

Toujours en quête d'un premier point, les Britanniques n'avaient pas les armes pour surprendre la Lettonie. Des réussites de Martins Dzierkals, Deniss Smirnovs et Rudolfs Balcers ont permis aux Lettons de se mettre à l'abri dès le premier tiers (3-0 après 20' de jeu).

Le capitaine Rudolfs Balcers poursuit ainsi son festival dans «sa» patinoire. L'attaquant des Zurich Lions en est désormais à six réalisations en six matches dans ce tournoi, dont il est le meilleur buteur, sur les 16 de son équipe. Il a également réussi un assist dimanche, son deuxième «seulement» dans ces joutes.

Avec 9 points à son compteur, la Lettonie occupe le 4e rang de sa poule, devant l'Allemagne (7 points, en 6 matches également) et les Etats-Unis (5 points en 5 matches). Les Lettons doivent encore affronter la Hongrie mardi, alors que l'Allemagne jouera son dernier match lundi face aux Britanniques. Sous pression, les Américains doivent encore en découdre avec la Hongrie et l'Autriche.