La Norvège a obtenu son billet pour les quarts de finale du Championnat du monde lundi. Les Scandinaves ont créé une nouvelle surprise en battant la Tchéquie 4-1 à Fribourg.

Les joueurs des États‑Unis ont pu célébrer leur victoire. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après avoir forcé le Canada à passer par les prolongations et battu leurs voisins suédois, les Norvégiens ont confirmé qu'ils devaient être pris au sérieux dans ce Mondial en dominant les Tchèques. Ces derniers étaient certes déjà qualifiés, mais ils ont été largement dominés (27-18 aux tirs pour la Norvège).

Les Scandinaves ont très vite mené 2-0 grâce à des buts de Havard Ostrem Salsten (3e) et Michael Brandsegg-Nygard (7e). La Tchéquie a réduit la marque via Jaroslav Chmelar (16e), mais la Norvège a tué le match en ajoutant deux goals dans le troisième tiers-temps (Martin Ronnild, encore Brandsegg-Nygard).

Grâce à cette probante victoire, la Norvège s'empare de la 2e place du groupe B et pourrait même y rester en cas de dernier succès contre le Danemark mardi. La Tchéquie bouclera le tour préliminaire avec un autre choc face au Canada.

Les USA pas encore qualifiés

Bien mal embarqués dans ce Mondial helvétique, les Etats-Unis ont conservé l'espoir de jouer les quarts. Mais ils se sont fait un peu peur face à la Hongrie lundi à Zurich (7-3).

Les champions du monde en titre menaient 5-1 après deux tiers et deux doublés de Justin Faulk (Detroit Red Wings) et Ryan Leonard (Washington Capitals), mais la Hongrie a réduit la marque à 5-3 en début de troisième période. La sélection étasunienne a dû attendre un but dans la cage vide de Matthew Tkachuk (Florida Panthers), lui aussi auteur d'un doublé, pour assurer son succès.

Les USA remontent ainsi à la 5e place et devront battre l'Autriche mardi pour se qualifier pour les quarts de finale.