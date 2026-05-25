  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial de hockey Un sursis pour l'Oncle Sam, la Norvège se prépare à la suite

ATS

25.5.2026 - 19:47

La Norvège a obtenu son billet pour les quarts de finale du Championnat du monde lundi. Les Scandinaves ont créé une nouvelle surprise en battant la Tchéquie 4-1 à Fribourg.

Les joueurs des États‑Unis ont pu célébrer leur victoire.
Les joueurs des États‑Unis ont pu célébrer leur victoire.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.05.2026, 19:47

25.05.2026, 20:22

Après avoir forcé le Canada à passer par les prolongations et battu leurs voisins suédois, les Norvégiens ont confirmé qu'ils devaient être pris au sérieux dans ce Mondial en dominant les Tchèques. Ces derniers étaient certes déjà qualifiés, mais ils ont été largement dominés (27-18 aux tirs pour la Norvège).

Mondial de hockey. Sans spectacle, le Canada assure l'essentiel face à la Slovénie

Mondial de hockeySans spectacle, le Canada assure l'essentiel face à la Slovénie

Les Scandinaves ont très vite mené 2-0 grâce à des buts de Havard Ostrem Salsten (3e) et Michael Brandsegg-Nygard (7e). La Tchéquie a réduit la marque via Jaroslav Chmelar (16e), mais la Norvège a tué le match en ajoutant deux goals dans le troisième tiers-temps (Martin Ronnild, encore Brandsegg-Nygard).

Grâce à cette probante victoire, la Norvège s'empare de la 2e place du groupe B et pourrait même y rester en cas de dernier succès contre le Danemark mardi. La Tchéquie bouclera le tour préliminaire avec un autre choc face au Canada.

Les USA pas encore qualifiés

Bien mal embarqués dans ce Mondial helvétique, les Etats-Unis ont conservé l'espoir de jouer les quarts. Mais ils se sont fait un peu peur face à la Hongrie lundi à Zurich (7-3).

Mondial de hockey. Des favoris trébuchent : Suède et États‑Unis en grand péril

Mondial de hockeyDes favoris trébuchent : Suède et États‑Unis en grand péril

Les champions du monde en titre menaient 5-1 après deux tiers et deux doublés de Justin Faulk (Detroit Red Wings) et Ryan Leonard (Washington Capitals), mais la Hongrie a réduit la marque à 5-3 en début de troisième période. La sélection étasunienne a dû attendre un but dans la cage vide de Matthew Tkachuk (Florida Panthers), lui aussi auteur d'un doublé, pour assurer son succès.

Les USA remontent ainsi à la 5e place et devront battre l'Autriche mardi pour se qualifier pour les quarts de finale.

Les plus lus

Une touriste française interceptée en Sardaigne avec 40 kilos de sable
Sur la ligne Zurich-Lausanne, le chaos des départs de Pentecôte
Un mort dans une violente rixe à Monthey
Qu'est venu faire le plus gros avion du monde à Zurich ?
Décès de l'acteur français Pierre Deny, visage connu des séries télévisées
La Super League ne parvient pas à éviter le déclassement

Groupe A