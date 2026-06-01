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Mondial de hockey La police dresse un bilan sans débordement à Zurich

ATS

1.6.2026 - 12:22

Les supporters de hockey sur glace présents aux Championnats du monde à Zurich se sont comportés de manière pacifique, indique lundi la police de la ville. Aucun débordement ni incident ne s'est produit durant l'évènement.

La police de la ville de Zurich indique qu'aucun débordement n'a eu lieu lors du Championnat du monde de hockey sur glace.
La police de la ville de Zurich indique qu'aucun débordement n'a eu lieu lors du Championnat du monde de hockey sur glace.
Keystone

Keystone-SDA

01.06.2026, 12:22

01.06.2026, 12:41

La Coupe du monde à Zurich, qui s'est achevée dimanche, a nécessité un important déploiement de forces de police de la ville de Zurich. «En plus de tout ce qui se passe habituellement», a déclaré la porte-parole de la police Judith Hödl à Keystone-ATS. Il n'y a toutefois eu ni débordements ni autres incidents.

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Seules les mesures de gestion des flux de personnes ont nécessité des ajustements réguliers, car l’espace était limité dans le village des supporters près du stade et à la gare, a-t-il ajouté.

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31.05.2026

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