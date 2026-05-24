  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial de hockey La Suisse de Cadieux fait exploser les compteurs !

ATS

24.5.2026 - 13:56

Invaincue après six matches au Mondial à Zurich, la Suisse cartonne avec 35 buts marqués pour 5 encaisssés. Et dans le top 7 des compteurs, on retrouvait samedi soir cinq Helvètes !

Sven Andrighetto est le meilleur compteur du tournoi.
Sven Andrighetto est le meilleur compteur du tournoi.
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

24.05.2026, 13:56

24.05.2026, 14:07

Tout roule pour la Suisse de Cadieux. Et logiquement, cela se voit aussi au classement des compteurs. Les joueurs de la sélection alignent les performances de choix.

L'an dernier, David Pastrnak avait terminé avec 15 points en 8 matches. En 2024, l'Américain Matt Boldy avait fini avec 14 points. Cette année, Sven Andrighetto domine le classement avec 13 points en 6 rencontres. Denis Malgin (10 points), Timo Meier (9) ainsi que Nico Hischier et Roman Josi (8 chacun) étaient aussi dans le top 7.

Face aux Hongrois, le capitaine de la sélection a inscrit un triplé. Il a même réussi le hat-trick le plus rapide de l'histoire des Mondiaux. Son premier, tant en NHL qu'avec l'équipe nationale. Retrouver le joueur de Nashville parmi les meilleurs compteurs n'a rien d'étonnant, tout comme la présence des Devils, Meier et Hischier. Mais le plus impressionnant, c'est de voir que les Zurichois Andrighetto et Malgin se royaument à l'unisson.

Mondial de hockey. Toujours aussi clinique, la Nati dynamite 9-0 la Hongrie

Mondial de hockeyToujours aussi clinique, la Nati dynamite 9-0 la Hongrie

Cela signifie que cette sélection n'est pas tributaire de ses stars de NHL. Sur les quatorze attaquants présents à Zurich, douze ont déjà marqué. Et Biasca (poteau) et Baechler (but annulé) auraient tout à fait pu scorer face aux Hongrois et ainsi faire en sorte que tous les attaquants pointent.

Bien évidemment, les rencontres qui arrivent seront plus difficiles et normalement moins sujettes à des scores fleuves. Mais on se souvient que l'année passée, la Suisse avait écrasé l'Autriche 6-0 en quarts et marché sur le Danemark 7-0 en demie. Et tant que la confiance est là, cette Suisse peut faire des miracles. A confirmer mardi soir contre la Finlande pour ce qui sera la finale du groupe.

Les plus lus

Alain Prost victime d'un violent cambriolage chez lui à Nyon
Une amende fiscale de plusieurs millions contre Pierin Vincenz
Exploit vaudois à Berne ? Suivez la finale SLO - St-Gall en direct
La Russie a visé l'Ukraine avec un missile à capacité nucléaire
Kevin Fiala : «Je suis passé d'un fol espoir à une grande déception»
Villars-sur-Glâne: un ado gravement blessé lors d'une chute à vélo électrique