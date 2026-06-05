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Mondial de hockey 2027 La Suisse dans le groupe de son bourreau finlandais !

ATS

5.6.2026 - 10:45

La Suisse disputera la phase préliminaire du Championnat du monde 2027 à Düsseldorf. C'est ce qui ressort du tirage au sort des groupes annoncé vendredi par la fédération internationale (IIHF).

La Suisse retrouvera la Finlande, son adversaire et bourreau en finale du dernier Championnat du monde à domicile, lors de la phase de poules l'an prochain.
La Suisse retrouvera la Finlande, son adversaire et bourreau en finale du dernier Championnat du monde à domicile, lors de la phase de poules l'an prochain.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.06.2026, 10:45

05.06.2026, 11:07

L'équipe du sélectionneur Jan Cadieux affrontera dans le groupe A la Finlande, tenante du titre, ainsi que la Suède, la Lettonie, l'Autriche, la Slovénie et l'Ukraine, nouvelle venue. De plus, après un échange de groupe avec la Slovaquie, l'Allemagne, pays hôte, fait partie des sept adversaires de la Suisse lors de la phase préliminaire.

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Grâce à cet échange, les supporters suisses pourraient avoir droit à un spectacle exceptionnel. En effet, le tournoi débutera par un match d'ouverture à l'Arena AufSchalke de Gelsenkirchen le 13 mai 2027, soit un jour avant le coup d'envoi officiel du Championnat du monde.

Dans le groupe B à Mannheim, le Canada affrontera les États-Unis, la République tchèque, la Slovaquie, la Norvège, le Danemark, la Hongrie et le deuxième promu, le Kazakhstan.

Sur le Mondial 2026

Jan Cadieux : «Inspirer une future génération de hockeyeurs suisses»

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Un jour après la défaite en finale du Championnat du monde de hockey sur glace, le sélectionneur helvétique fait un bilan plutôt positif.

01.06.2026

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