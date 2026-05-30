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Mondial de hockey Absolument parfaite : la Nati annihile la Norvège et caresse l'idée d'un sacre !

ATS

30.5.2026 - 17:47

La Suisse est en finale de son Championnat du monde à Zurich! Samedi, la Norvège n'a pas pu dérouter le train helvétique et a été dominée 6-0 en demi-finale.

Keystone-SDA

30.05.2026, 17:47

30.05.2026, 18:47

Il ne reste donc plus qu'une marche à gravir. Face à des Norvégiens rugueux, la Suisse a poursuivi ce qu'elle a montré au cours des deux semaines de compétition. Solide, sérieuse, efficace. Les amateurs de suspense ont rapidement compris que cette partie ne serait pas pour eux. Ou alors pendant les 18 minutes initiales, juste avant l'ouverture du score de Bertschy.

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Il y avait beaucoup d'envie en début de match. Peut-être un peu trop puisque les arbitres ont rapidement dû calmer les esprits. Plus limités techniquement que les Suédois, les Norvégiens n'ont en revanche pas hésité à montrer leurs muscles. Les joueurs de Petter Thoresen n'ont ainsi pas laissé trop de répit à ceux de Jan Cadieux. Ce fut souvent viril. Les Suisses ont montré plusieurs fois le nez à la fenêtre, mais de façon parfois plus chaotique que lors des précédentes rencontres.

Tiers médian parfait

Ceci étant, la patinoire s'est levée à la 18e sur un tir très bien placé de Bertschy. Dans ce type de match, marquer en premier est rarement une mauvaise chose, car cela permet souvent de s'éviter de longues minutes à gamberger.

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Le deuxième tiers démontra la supériorité helvétique. A la 25e, Thürkauf a pu partir en deux contre un avec Malgin. Le Luganais a servi le Zurichois qui a placé le puck au bon endroit. Le centre des Zurich Lions a inscrit son 13e point de ce Mondial. Le 3-0 a suivi à la 33e sur une déviation de Jäger, de plus en plus précieux au sein de cette sélection. Son compère de ligne Damien Riat a lui profité d'une offrande de Josi pour planter le 4-0 en power-play à la 37e et valider définitivement le ticket helvétique pour la finale.

Sans forcer, les Helvètes ont fait plaisir à leurs fans en ajoutant une cinquième réussite par Hischier en jeu de puissance à la 45e. Ces mêmes fans qui ont pu entonner le chant «Finale oh oh» alors qu'il ne restait plus que six minutes à jouer. Théo Rochette s'est chargé de boucler le premier set à la 58e avec le 6-0. Quant à Leonardo Genoni, il a placé son record de blanchissages un petit peu plus haut avec son 15e clean sheet au Mondial.

Pius Suter de retour

Autre nouvelle réjouissante pour le staff de l'équipe nationale, Pius Suter a pu effectuer son retour lors de cette demi-finale. Commotionné depuis le match contre l'Allemagne, l'attaquant des St-Louis Blues est revenu au meilleur des moments. Surtout que vendredi, les coaches avaient appris une mauvaise nouvelle, à savoir la suspension pour un match de Timo Meier à la suite de son coup de genou jeudi soir en quart de finale face à la Suède. Afin de ne pas bouleverser son alignement, Jan Cadieux a donc mis Suter à l'aile de Hischier en première ligne.

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Puisqu'elle a disputé pour la première fois la première demi-finale, la Suisse ne connaît pas encore l'identité de son adversaire en finale (dimanche 20h20). Ce sera soit le Canada soit la Finlande. Réponse vers 23h. Les joueurs auront en tous les cas davantage de repos que ceux qui les affronteront dans le dernier match de ce tournoi mondial. A noter également que la Suisse a réussi l'exploit de se qualifier pour la troisième fois de suite en finale.

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Victorieuse face à la Norvège, la Suisse s'est qualifiée pour la finale du championnat du monde de hockey. Christoph Bertschy, auteur du 1-0, revient sur ce match et nous parle de la finale qui les attend.

30.05.2026

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