La Suisse fait vivre un calvaire à l'Autriche, Genoni entre dans l'histoire

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Mondial de hockey La Suisse démoli l'Autriche, Genoni entre dans l'histoire

Clara Francey

20.5.2026

Carton plein pour l’équipe de Suisse au Championnat du monde à Zurich. Mercredi, les Helvètes ont démoli l'Autriche 9-0.

Keystone-ATS

20.05.2026, 18:36

20.05.2026, 19:01

Des buts à la pelle, un power-play qui fonctionne, un gardien qui entre dans la légende, le public zurichois s'est régalé. Et pour ce quatrième match du tournoi, Jan Cadieux a procédé à quelques ajustements. Il a maintenu Attilio Biasca avec les deux Devils Hischier et Meier, mais a placé Théo Rochette avec les Zurichois Malgin et Andrighetto. Cette introduction s'est faite parce que Pius Suter est légèrement blessé. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que le Lausannois a parfaitement su s'adapter puisqu'à la 6e c'est lui qui a ouvert le score et son compteur avec l'équipe nationale en transformant un caviar de Malgin.

La sélection à croix blanche ne s'est pas arrêtée en si bon chemin, déferlant telle une vague sur le but autrichien pour ajouter trois autres réussites entre la 10e et la 14e grâce à Meier, Hischier et Riat en power-play. Victorieuse de ses trois premiers matches, comme la Suisse, l'Autriche a d'un coup été rattrapée par la réalité. Dépassée dans tous les secteurs de jeu, elle a semblé à chaque fois en retard d'un ou deux coups. Scénario identique au cours d'un tiers médian qui a vu la troupe de Cadieux continuer d'agresser le but autrichien. Et autour de la mi-match, Hischier (30e), Thürkauf (31e) et Rochette (33e) ont ajouté trois buts pour faire bien.

Un record mondial pour Leonardo Genoni

Sur l'autre banc, Roger Bader s'est retrouvé bien démuni. Il a simplement remplacé son gardien après le 6-0, mais n'a pu que constater la différence entre sa sélection et celle de Cadieux. Durant la troisième période, le jeu de puissance helvétique a frappé une troisième fois pour une efficacité maximale. Les Lausannois Rochette et Riat ont combiné pour le 8-0 (51e), Bertschy a trouvé la toile d'araignée pour le neuvième.

Après avoir «privé» Leonardo Genoni de son 13e blanchissage record aux Mondiaux lors du 6-1 contre l'Allemagne, la Suisse s'est bien rattrapée. Alors qu'il détenait la meilleure marque avec les Tchèques Jiri Holecek, Bohumil Modry et le Britannique Jimmy Foster, «Leo» peut désormais se targuer d'être seul au sommet. Une distinction plus que méritée pour le légendaire portier.

Jeudi à 20h20, la bande à Cadieux affronte la Grande-Bretagne, dernier du groupe avec trois défaites et un goal-average de 3-15. Les Britanniques ont pris 5-2, 5-1 et 5-0 face à l'Autriche, les Etats-Unis et la Hongrie. Les Helvètes ne les ont rencontrés que deux fois au Mondial dans l'ère moderne: en 2021 (victoire 6-3) et en 2024 (succès 3-0).

Malgré son bilan parfait, la Suisse n'est pas encore mathématiquement qualifiée pour les quarts de finale. Elle le sera jeudi soir en cas de victoire.

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