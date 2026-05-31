Quelle que soit l'issue de la finale du Mondial dimanche contre la Finlande, la Suisse sera no 1 mondiale au classement de l'IIHF. Les trois finales consécutives y sont forcément pour beaucoup.

La Suisse assurée de prendre la tête du classement mondial KEYSTONE

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Les Helvètes détrônent les Etats-Unis, champions olympiques et champions du monde en titre, de la première place par rapport au classement de février, et dépassent en même temps le Canada, détenteur du record de titres mondiaux.

Cette ascension au sommet est le résultat de performances constantes sur plusieurs années. Le classement mondial tient compte des résultats des quatre derniers Championnats du monde ainsi que du tournoi olympique de Milan.

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