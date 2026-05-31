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Mondial de hockey La Suisse s’installe au sommet du classement mondial IIHF

ATS

31.5.2026 - 15:10

Quelle que soit l'issue de la finale du Mondial dimanche contre la Finlande, la Suisse sera no 1 mondiale au classement de l'IIHF. Les trois finales consécutives y sont forcément pour beaucoup.

La Suisse assurée de prendre la tête du classement mondial
La Suisse assurée de prendre la tête du classement mondial
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.05.2026, 15:10

31.05.2026, 15:11

Les Helvètes détrônent les Etats-Unis, champions olympiques et champions du monde en titre, de la première place par rapport au classement de février, et dépassent en même temps le Canada, détenteur du record de titres mondiaux.

Mondial de hockey. «Les étoiles alignées» pour une Suisse qui impose le respect

Mondial de hockey«Les étoiles alignées» pour une Suisse qui impose le respect

Cette ascension au sommet est le résultat de performances constantes sur plusieurs années. Le classement mondial tient compte des résultats des quatre derniers Championnats du monde ainsi que du tournoi olympique de Milan.

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30.05.2026

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