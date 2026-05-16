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Mondial de hockey L’Autriche s’impose avec autorité pour son entrée en lice

ATS

16.5.2026 - 15:37

L'Autriche s'est imposée samedi pour son entrée en lice dans le Mondial en Suisse. La sélection entraînée par le Zurichois Roger Bader a battu la Grande-Bretagne 5-2 samedi à Zurich (groupe A).

L’Autriche réussit son entrée au Mondial face à la Grande-Bretagne.
L’Autriche réussit son entrée au Mondial face à la Grande-Bretagne.
IMAGO/Beautiful Sports International

Keystone-SDA

16.05.2026, 15:37

16.05.2026, 15:52

C'est la première fois depuis onze ans que les Autrichiens entament un Championnat du monde par une victoire. En cas de succès dimanche contre la Hongrie, ils devraient pratiquement avoir assuré leur maintien dans l'élite, ce qui demeure leur principal objectif.

L'autre rencontre programmée à 12h20 à Fribourg (groupe B) a vu la Slovaquie battre la Norvège 2-1.

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