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Mondial de hockey Le rêve d’or est à portée de main pour la Suisse

ATS

31.5.2026 - 04:01

Dimanche à 20h20, la Suisse aura une nouvelle chance de se parer d'or. Elle devra pour ça battre une fois encore la Finlande, comme mardi dernier en poule (4-2).

La Suisse retrouve la Finlande avec le titre en jeu.
La Suisse retrouve la Finlande avec le titre en jeu.
AP Photo/Darko Bandic

Keystone-SDA

31.05.2026, 04:01

31.05.2026, 07:06

Sauf que cette fois ce ne sera pas la place de premier de groupe en jeu, mais bien le sacre mondial. Pour la troisième fois de suite en finale, la Suisse affronte un troisième adversaire différent. Après la Tchéquie en 2024 (défaite 2-0 à Prague) et les Etats-Unis à Stockholm l'an dernier (défaite 1-0 ap), c'est la Finlande qui se dresse devant son rêve ultime.

La Suisse peut tout à fait l'emporter puisqu'elle a déjà battu la formation de Pennanen en poule, mais il est très difficile de battre deux fois le même adversaire lors d'une même compétition.

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En 2013, la Suisse avait surpris la Suède en poule, mais elle s'était inclinée 5-1 en finale. En 2018, elle avait rencontré la Suède en poule (défaite 5-3) et en finale (défaite 3-2 tab). En 2024, elle s'incline contre le Canada en poule mais le domine en demi-finale. Elle bat la Tchéquie lors du tour préliminaire avant de perdre en finale. Et l'an dernier, elle surprend les Américains en poule, mais se fait battre en finale.

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30.05.2026

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