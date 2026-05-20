Les Etats-Unis sont péniblement venus à bout de l'Allemagne mercredi dans le groupe A du Championnat du monde. A Zurich, les Américains se sont imposés 4-3 après les tirs aux buts.

Keystone-ATS Clara Francey

Cueillis à froid par une réussite de Moritz Seider, les USA ont ensuite menés 2-1 après des buts d'Isaac Howard (15e) et Max Sasson (26e). Mais l'Allemagne a repris les devants à la mi-match grâce à Frederik Tiffels (30e) et Marc Michaelis (33e).

Les champions du monde en titre ont tout de même arraché une prolongation sur un but de Tommy Novak (55e), avant d'attendre le «shootout» pour faire la différence. Cette victoire leur permet de souffler un peu dans la course aux quarts de finale, tandis que l'Allemagne, battue pour la quatrième fois en quatre matches, est au bord du gouffre.

La Suède a de son côté rebondi après sa défaite face aux Tchèques. Les Scandinaves n'ont pas tremblé contre la Slovénie à Fribourg (6-0), grâce notamment à un doublé du «Fribourgeois» Jacob de la Rose. Le Tre Kronor remonte ainsi à la 5e place du groupe B et conserve toutes ses chances de disputer les quarts de finale.