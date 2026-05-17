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Mondial de hockey Les Etats-Unis et la Suède se relancent, l’Allemagne trébuche

ATS

17.5.2026 - 15:34

Défaite par la Finlande vendredi, l'Allemagne a une fois encore trébuché dimanche soir lors du Mondial à Zurich. Cette fois, les joueurs de Harold Kreis se sont inclinés 2-0 face aux Lettons.

Keystone-SDA

17.05.2026, 15:34

17.05.2026, 23:03

C'est donc des Teutons un peu flingués que les Helvètes vont affronter lundi soir. A la 19e, Dzierkals a ouvert le score. Puis à la 25e, l'inévitable Balcers - déjà buteur contre la Suisse - a doublé la mise en power-play à la suite d'une pénalité infligée à Kahun.

Ce succès relance les Lettons dans la course aux quarts et met un coup derrière la nuque d'Allemands qui vont devoir se reprendre bientôt.

Plus tôt dans la journée, les Etats-Unis avaient rectifié le tir après leur défaite contre la Suisse en dominant la Grande-Bretagne (5-1). La Suède a également réagi en battant le Danemark (6-2).

A Zurich, les champions du monde sortants ont toutefois dû attendre la 38e minute pour prendre définitivement l'avantage (2-1) face à des Britanniques qui ont fait jeu égal pendant la moitié du match. Ils ont ensuite creusé leur avantage dans le troisième tiers-temps en marquant trois buts supplémentaires.

Dans l'autre groupe, les Suédois sont également repartis du bon patin après leur défaite inaugurale contre le Canada. A Fribourg, le Tre Kronor, qui menait déjà 4-0 à la mi-match, a dominé son voisin danois sans trop de problèmes.

Quatrième des JO 2026, la Slovaquie a pour sa part rejoint le Canada en tête du groupe B en battant l'Italie 4-1. La Norvège s'est jouée de la Slovénie 4-0. Et dans le groupe A, l'Autriche a sans doute assuré son maintien en s'imposant 4-2 contre la Hongrie.

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