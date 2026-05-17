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Mondial de hockey Les Etats-Unis se relancent en battant la Grande-Bretagne

ATS

17.5.2026 - 15:34

Battus par la Suisse pour leur entrée en lice vendredi (3-1), les Etats-Unis ont rectifié le tir dimanche en dominant la Grande-Bretagne. Les champions du monde se sont imposés 5-1 à Zurich.

Keystone-SDA

17.05.2026, 15:34

17.05.2026, 15:39

Les USA ont toutefois dû attendre la 38e minute pour prendre définitivement l'avantage face à des Britanniques qui ont fait jeu égal pendant la moitié du match. Ils ont ensuite creusé leur avantage dans le troisième tiers-temps en marquant trois buts supplémentaires.

Dans l'autre match programmé à 12h20, la Slovaquie a battu l'Italie 4-1 à Fribourg. Avec cette deuxième victoire, les Slovaques, quatrièmes des JO 2026, rejoignent le Canada en tête du groupe B.

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