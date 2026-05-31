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Mondial de hockey «Les étoiles alignées» pour une Suisse qui impose le respect

Nicolas Larchevêque

31.5.2026

La Suisse affronte la Finlande dimanche en finale du championnat du monde de hockey sur glace avec l’objectif de remporter son premier titre. Pour Geoffrey Vauclair et Félicien Du Bois, tous les voyants sont au vert, et son parcours impose également le respect chez ses adversaires nordiques.

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À la Swiss Life Arena de Zurich, nous avons interrogé les ex-internationaux Geoffrey Vauclair et Félicien Du Bois en amont de la demi-finale face à la Norvège.

30.05.2026

Rédaction blue Sport

31.05.2026, 12:31

31.05.2026, 12:58

C’est le grand jour pour l’équipe de Suisse ! La sélection helvétique se mesure dimanche soir à la Finlande en finale du championnat du monde de hockey sur glace, avec la ferme intention de décrocher son premier titre planétaire. Depuis le début du tournoi, tous les astres semblent être alignés pour enfin gravir cette dernière marche après quatre échecs à ce niveau-là depuis 2013.

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«Tout semble se mettre au bon endroit au bon moment, les étoiles semblent s'aligner. Je partage l'avis que je vois bien la Suisse aller jusqu'au bout», s’est avancé l’ancien joueur Félicien Du Bois, présent samedi à Zurich. «Quand tu perds plusieurs finales, tu apprends quelque chose à chaque fois. À un moment donné, tu espères que tu auras ton sac à dos rempli d'assez d’expérience pour pouvoir passer», a imagé le Neuchâtelois, pour qui la Nati a «atteint cette maturité».

Pour en être là où elle en est aujourd’hui, la formation rouge à croix blanche se prépare depuis des années. Et rien n’est dû au hasard. «C'est très rare qu'une équipe qui ne se connaît pas aille jusqu'au bout, que ce soit au niveau international ou dans les championnats nationaux. Je dirais que c'est la force numéro une de l'équipe de Suisse. On a quand même un noyau de 10-15 joueurs qui jouent depuis longtemps ensemble, qui se connaissent bien, pas seulement sur la glace. Il faut aussi que ça vive bien en dehors de la glace», a relevé Geoffrey Vauclair, consultant et co-commentateur des matches de la Suisse sur la RTS.

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«Ce qui est bien, c'est que le système et la façon de vivre ensemble que l'équipe de Suisse a, ce sont les mêmes depuis des années. Ils ont été posés par Patrick Fischer et Jan Cadieux a eu l'intelligence de ne rien changer. Il a amené quelques changements, mais la philosophie est la même depuis des années. Cela convient beaucoup aux joueurs de hockey, car, en général, un sportif de haut niveau n'aime pas beaucoup le changement», a ajouté le Jurassien, qui estime aussi que cette équipe «a les moyens d'aller jusqu'au bout».

«Le défi le plus difficile de ce tournoi» pour la Finlande

Le parcours de la Suisse suscite également le respect dans le camp adverse. «Ce sera le défi le plus difficile de ce tournoi», a reconnu le Finlandais Jesse Puljujärvi samedi après la victoire face au Canada (4-2). «Il faudra être prêts dès que le match sera lancé, parce qu’on sait qu’ils vont nous mettre la pression. Peu importe si on a eu moins de repos, car, en finale, tout est dans la tête», a expliqué le solide attaquant du Genève-Servette HC.

Même son de cloche chez son partenaire en équipe nationale et chez les Aigles, Sakari Manninen, qui prédit un grand spectacle. «On devra être meilleurs et rester en dehors de notre zone, car ils ont beaucoup de talent à cet endroit. Il faudra être compact. Ça va être une bataille difficile, d’un but à l’autre, ce sera du beau hockey.»

Rendez-vous donc à 20h20 pour le premier coup de canon de ce grand feu d’artifices final qui s’annonce sublime.

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31.05.2026

Texte : Nicolas Larchevêque / Vidéos : Sébastien Clément et Nathan Philipona

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