  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial de hockey Les hommages pleuvent malgré la cruelle défaite de la Suisse

ATS

1.6.2026 - 08:12

Malgré une troisième finale de Coupe du monde de hockey sur glace perdue de suite, l'équipe de Suisse a reçu plusieurs félicitations dimanche soir. «Le sport est toujours magnifique, souvent cruel», a écrit le président de la Confédération Guy Parmelin sur le réseau social X.

De nombreux hommages pour la Suisse après la finale perdue.
De nombreux hommages pour la Suisse après la finale perdue.
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.06.2026, 08:12

«Bravo et remerciements appuyés à toutes celles et ceux qui ont permis cette superbe édition des championnats du monde» disputés à Zurich et Fribourg, a-t-il ajouté.

Pour le ministre suisse des sports, Martin Pfister, «l'équipe nationale de hockey sur glace a enthousiasmé la Suisse et montré ce qu'est le véritable esprit d'équipe». «Ceux qui jouent avec un tel engagement méritent notre respect», a-t-il ajouté dans son message sur X.

Les Suisses consternés. «Ça fait ch***, les dieux du hockey n'étaient encore pas avec nous»

Les Suisses consternés«Ça fait ch***, les dieux du hockey n'étaient encore pas avec nous»

Un coeur sur Zurich

Un avion de la compagnie aérienne Swiss a effectué un tour en forme de cœur au-dessus de Zurich à l'issue de la finale pour féliciter la Suisse pour sa médaille d'argent. La compagnie aérienne s'était coordonnée avec Skyguide pour la manoeuvre, a indiqué le contrôleur aérien dans un communiqué dimanche soir.

La plateforme Flightradar24 a publié sur X une vidéo de la trajectoire de l'avion, montrant un cœur s’étendant de Kloten à Zurich et Winterthur.

Mondial de hockey. La consécration se refuse encore et toujours : la Suisse abdique en prolongation !

Mondial de hockeyLa consécration se refuse encore et toujours : la Suisse abdique en prolongation !

Après avoir dessiné le cœur, l’avion LX1848 a poursuivi son vol au-dessus de Kloten jusqu'à Thessalonique en Grèce, a précisé Skyguide. «Toutes les règles ont été respectées et la sécurité a été assurée à tout moment».

«Tellement proche...» : Défaite cruelle en finale pour les Suisses

«Tellement proche...» : Défaite cruelle en finale pour les Suisses

Pour la troisième année consécutive et la cinquième fois au total, la Suisse s'est inclinée en finale du championnat du monde de hockey et repart avec l'argent. Le déception est grande pour les joueurs, qui voulaient offrir mieux à leur public.

31.05.2026

Les plus lus

La grande fête trumpienne à la Maison Blanche fait fuir les artistes
Une Suisse sans crocs et ses fans «imbattables» affiliés à la cruauté
«Je suis multimillionnaire et je vis toujours chez mes parents»
La consécration se refuse encore et toujours : la Suisse abdique en prolongation !
Disparition de Lyhanna, 11 ans : les recherches se poursuivent dans le Gers
Dans l'impasse sur les négociations, États-Unis et Iran s'échangent des frappes