Les Suisses lancent parfaitement leur rendez-vous international !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial de hockey Les Suisses lancent parfaitement leur rendez-vous international !

ATS

15.5.2026 - 22:45

L’équipe de Suisse a lancé de fort belle manière son Championnat du monde à Zurich vendredi contre les Etats-Unis. Les joueurs de Jan Cadieux l'ont emporté 3-1.

Keystone-SDA

15.05.2026, 22:45

15.05.2026, 23:43

Il a fallu attendre la 57e et le 3-1 de Ken Jäger pour savourer pleinement ce succès face aux champions du monde et champions olympiques en titre. Mais la Suisse a joué une partie très solide à tous les niveaux. Il y aura certainement des aspects à améliorer, mais les bases sont bien là.

Avant cette réussite libératrice, la patinoire avait pu se lever dès la 3e grâce à un bel effort de la «Zürcher Linie». Après que Sven Andrighetto a gratté un puck autour du but américain, c'est Pius Suter qui s'est montré le plus vif sur le rebond pour ouvrir le score.

Commotionné en play-off et revenu juste à temps pour son Mondial à domicile, Andrighetto a pu doubler la mise à la 12e. L'ailier des Zurich Lions a lancé le puck dans un angle assez fermé qui a trompé le gardien Joseph Woll.

Ce premier tiers a montré que la Suisse était prête pour son tournoi. Elle a mis de l'engagement et a joué son jeu, comme le souhaitait Jan Cadieux. On ne sait pas si les Etats-Unis ont été surpris par cette entrée en matière, mais les Helvètes ont su relever le défi physique proposé par les joueurs à la bannière étoilée.

Mondial de hockey. Le Canada mate la Suède dans un premier choc de haute volée

Mondial de hockeyLe Canada mate la Suède dans un premier choc de haute volée

Niederreiter manque deux occasions

La sélection à croix blanche aurait pu et dû enfoncer le clou au cours du tiers médian. Notamment à la 28e lorsque Nino Niederreiter a eu une chance en or d'inscrire le 3-0. Avant lui, Jäger et Hischier se sont aussi procuré de très belles occasions.

En zone défensive, Leonardo Genoni s'est montré sous son meilleur jour. Capable de sortir la mitaine sur un Américain laissé seul dans l'axe à 8 mètres ou de dévier légèrement les tentatives adverses, le portier de Zoug fut aussi dominant que lors des précédentes campagnes helvétiques.

Excellent avec Thürkauf et Bertschy, Niederreiter a eu une autre chance de mettre le 3-0 durant la troisième période, mais il s'est heurté à Joseph Woll qui est allé crescendo dans ce match. Et comme bien souvent, l'équipe qui ne parvient pas à prendre le large voit son adversaire revenir. A la 49e, c'est Steeves qui a trouvé le haut du filet de Genoni pour réduire la marque et jeter un petit froid dans la patinoire.

Rochette convaincant

Placé à l'aile gauche de Nico Hischier, Théo Rochette a livré un assez bon match pour sa première à ce niveau. Le trio Meier-Hischier-Rochette aurait certainement mérité mieux. Espérons qu'ils puissent être plus prolifiques au prochain match. Les trois autres trios ont été plutôt bons dans leurs rôles respectifs.

La Suisse va maintenant se reposer et se préparer pour son deuxième match en 24 heures. Samedi soir (20h20), la sélection de Cadieux défiera la Lettonie qui entrera dans le tournoi à cette occasion.

Sur le même thème

«On vient pour Crosby», mais pas seulement...

«On vient pour Crosby», mais pas seulement...

Les fans de hockey sur glace mondial sont heureux de voir certaines stars à Fribourg. Dans une patinoire pleine, le match d'ouverture du Mondial 2026 Canada-Suède a parfaitement lancé cet évènement, qui s'étend sur les deux prochaines semaines.

15.05.2026

Les plus lus

Les Suisses lancent parfaitement leur rendez-vous international !
Trump accusé de corruption par l'opposition
La guerre de l'ombre de Poutine en Europe
Le Trump Phone arrive sur le marché - après neuf mois de retard
Une des victimes est décédée suite à l'agression d'un membre de sa famille
La demi-finale Sinner-Medvedev stoppée par la pluie