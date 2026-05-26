Mathieu Olivier et l’équipe des Etats-Unis ont décroché leur qualification pour les quarts de finale du Championnat du monde de hockey sur glace en battant (4-1) l’Autriche mardi à Zurich. «On essaie d’amener une alchimie», a reconnu au micro de «blue Sport» l’attaquant américain aux origines québécoises. Ce dernier va justement disputer «un match spécial» face au Canada au prochain tour. Réaction.

Mathieu Olivier, le plus canadien des Américains En quarts de finale du Mondial de hockey, les États-Unis retrouveront le Canada ce jeudi. Un match spécial pour les deux nations voisines, mais encore plus pour Mathieu Olivier, joueur américain aux racines québécoises. 26.05.2026

Nicolas Larchevêque, à Zurich Nicolas Larchevêque

Mathieu Olivier, vous êtes en quarts de finale. L’objectif est atteint, mais il a quand même fallu attendre ce dernier match face à l’Autriche pour le valider.

«Oui, mais on est une équipe très jeune, qui manque un petit peu d'expérience. Par contre, plus le tournoi avance, plus on sent l'urgence de gagner et de performer à la hauteur de notre talent. Les gars commencent à comprendre davantage notre système de jeu et comment on veut accomplir nos victoires ici. C’était un très bon match de notre part aujourd'hui face à une équipe autrichienne très bonne.»

On vous sent monter aussi en puissance. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport au début du tournoi ?

«C'est de réussir à créer une alchimie et aussi les habitudes de travail qui fonctionnent avec notre système de jeu. Ce n’est pas évident quand tu as des joueurs qui arrivent de la Ligue nationale (NHL), de la Ligue américaine (AHL) ou encore des ligues universitaires américains. Ce n’est pas nécessairement facile de combiner tout cela, car ce n’est pas le même style de jeu dans les trois ligues. Je pense qu'on fait un bon travail depuis quelques matches en essayant de trouver ce rythme-là et d’amener cette alchimie.»

Désormais, c’est un quart de finale face au Canada jeudi. C’est une jolie affiche en perpective ?

«Oui, ça va être un bon match. On se doutait que, plus on avançait dans le tournoi, plus on avait de chances d’affronter le Canada. Ça va être un match plaisant, mais j'ai confiance en nos chances.»

Avec vos origines québécoises, ce match sera encore plus spécial pour vous...

«Oui, c'est sûr. J'ai passé une grande partie de ma vie au Canada, tout comme aux États-Unis. Aujourd’hui, je suis établi aux États-Unis avec ma femme et mes enfants, qui parlent français et anglais, mais tout le monde est américain à la maison. On est établi là-bas, mais c'est certain que j'ai des racines au Canada, de la famille, des amis... Ça va donc être un match spécial.»

Il y a des adversaires canadiens que vous attendez plus que d’autres ?

«Il y a deux adversaires (ndlr : le défenseur Denton Mateychuk et le gardien Jet Greaves) avec lesquels je joue dans la même équipe aux Blue Jackets de Columbus, ça va donc être assez spécial. Par contre, je représente les États-Unis d'Amérique. Notre but, c'est de battre le Canada. On veut défendre notre titre de l'an passé et on prend un match à la fois. Présentement, notre obstacle, c'est le Canada.»

Sur le même thème

Romain Collaud : «On voulait montrer que Fribourg est une terre de hockey» Conseiller d’État fribourgeois en charge des sports et président de l’Association Fribourg 2026, Romain Collaud fait le point après le premier week-end du Mondial de hockey au micro de blue Sport. 19.05.2026