  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial de hockey Toujours aussi clinique, la Nati dynamite 9-0 la Hongrie

ATS

23.5.2026 - 18:47

Nouveau festival offensif pour l’équipe de Suisse au Championnat du monde à Zurich. Samedi, les Helvètes ont humilié la Hongrie 9-0.

Keystone-SDA

23.05.2026, 18:47

25.05.2026, 12:57

Après le 10-0 de Herning l'an dernier face à cette même Hongrie et le 9-0 face à l'Autriche trois jours plus tôt à Zurich, la sélection nationale a une fois encore soigné ses statistiques et sa confiance, même si la suite s'annonce nettement plus compétitive.

Mondial de hockey. Maturation achevée : la Suisse prête à l'exploit tant attendu ?

Mondial de hockeyMaturation achevée : la Suisse prête à l'exploit tant attendu ?

Après un poteau de Biasca dès les premières secondes de jeu, la Suisse pensait avoir ouvert le score à la 14e sur un joli but de Niederreiter, qui a attrapé le puck au vol pour le rabattre sur la glace avant de le reprendre de volée, mais cette réussite a été justement annulée pour hors-jeu.

Il a fallu attendre la 19e pour voir tomber le 1-0 de la canne de Roman Josi d'un tir au niveau de la glace. Le capitaine a été le grand bonhomme de la première moitié de la rencontre. Après 29 secondes dans le tiers médian, l'"Empereur Roman" a gratifié la patinoire d'un but tout en finesse avec une petite tasse à café sur un Hongrois. Et à la 23e, son lancer puissant de la bleue en power-play n'a laissé aucune chance au portier Vay.

Mondial de hockey. «On ne va pas faire la ola» - Bertschy et la Suisse en mission

Mondial de hockey«On ne va pas faire la ola» - Bertschy et la Suisse en mission

Andrighetto s'envole

La Suisse a fait plaisir à ses supporters en enfilant les buts comme des perles. Meilleur compteur de cette sélection, Sven Andrighetto a ajouté cinq points à son total. Après les six premiers matches, l'ailier des Zurich Lions compte 13 points, soit un de plus que Tyler Moy (meilleur compteur helvétique) l'an dernier au terme du tournoi. A noter que sur cette ligne avec le duo zurichois Malgin-Andrighetto, c'est Calvin Thürkauf qui a eu droit à une promotion durant la partie à la place de Théo Rochette.

Jan Cadieux. «Ça ne sera pas tous les soirs un feu d'artifice où tout est parfait»

Jan Cadieux«Ça ne sera pas tous les soirs un feu d'artifice où tout est parfait»

C'est aussi l'avantage de ces rencontres sans trop de soucis, elles permettent au staff de procéder à des essais en conditions réelles, étant donné que la Suisse ne s'est plus entraînée normalement depuis le jeudi 14 mai... Et au passage, Leonardo Genoni, qui n'a vu que dix tirs dans sa direction, a amélioré son record en signant un 14e blanchissage lors d'un Mondial.

Le dimanche de Pentecôte va permettre à tout le monde de passer un moment en famille. Lundi l'équipe retrouvera la glace afin de préparer le septième et dernier match de cette poule mardi soir contre la Finlande, avec comme objectif la victoire pour terminer à la première place. Absent depuis quelques matches, Pius Suter devrait normalement effectuer son retour face aux Lions nordiques.

Les plus lus

Des faits «graves» reprochés à Patrick Bruel à Paléo
Qu'est venu faire le plus gros avion du monde à Zurich ?
«Un jeu d'ados qui a mal tourné?» : la police interpelle un jeune de 16 ans
Les 8 erreurs à éviter pour ne pas invalider votre testament
Cuba recoit un premier chargement de 15'000 tonnes de riz de la part de la Chine
Carnet noir : une députée française emportée par une terrible maladie

Programme de la Suisse