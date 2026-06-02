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Nico Hischier inconsolable «Cette défaite est l'une des plus amères que j'aie jamais subies»

ATS

2.6.2026 - 13:03

La médaille d'argent est accrochée à son cou, mais la douleur est vive. Après l'amère défaite en finale devant son public, Nico Hischier évoque sa déception, ses larmes et un espoir renouvelé.

La médaille d'argent est accrochée à son cou, mais la douleur est vive chez Nico Hischier.
La médaille d'argent est accrochée à son cou, mais la douleur est vive chez Nico Hischier.
IMAGO/justpictures.ch

Keystone-SDA

02.06.2026, 13:03

Les yeux de Nico Hischier sont embués lorsqu'il quitte la scène du Volkshaus de Zurich, lundi soir, après la cérémonie de remise des médailles où la Suisse s'est vue remettre sa médaille d'argent remportée lors du Championnat du monde à domicile.

La déception est encore vive pour le capitaine des New Jersey Devils. Il a peu dormi la nuit suivant la défaite 1-0 en finale contre la Finlande, a passé du temps avec ses coéquipiers et a apprécié d'être avec eux malgré cette fin amère. Il a également été très touché par les nombreux supporters leur ayant dit qu'à leurs yeux ils avaient gagné, «mais en tant qu'athlètes, nous portons évidemment la mauvaise médaille.»

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Nico Hischier, il y a un an à peine, les Suisses perdaient la finale du Championnat du monde 1-0 en prolongation contre les États-Unis pour le dernier match d'Andres Ambühl sous le maillot national. Mais la douleur est-elle encore plus vive cette fois-ci parce que l'occasion a été manquée devant votre public?

«Absolument, sans aucun doute. Nous étions positifs avant et pendant le match, conscients que c'était vraiment notre moment devant nos supporters, qui nous avaient incroyablement soutenus tout au long du tournoi. Cela rend le choc deux fois plus grand.»

Vous aviez les larmes aux yeux à la fin. Étiez-vous un peu submergé par l'émotion?

«On ne sait jamais combien d'occasions il nous reste; on a atteint la finale trois fois maintenant. Bien sûr, j'aimerais aussi participer aux séries éliminatoires aux États-Unis et concourir pour la Coupe Stanley pendant longtemps. Sinon, je ne vivrai peut-être plus jamais une chose pareille. C'était vraiment très émouvant pour moi, pour être honnête. Je voulais faire plus pour l'équipe à ce moment-là, j'ai tout donné, mais ça n'a pas suffi. Comme l'a dit Leo (Genoni) sur scène, c'est comme ça dans tous les sports. D'un côté, c'est merveilleux, de l'autre, très amer, et malheureusement, on était encore une fois du mauvais côté. Cependant, je n'oublierai jamais ce tournoi. Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu être là, d'avoir été en bonne santé, d'avoir pu jouer ce tournoi avec une telle équipe. Tout était parfait jusqu'au dernier but.»

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Pouvez-vous digérer une situation pareille?

«Bien sûr, les autres finales ont aussi été très amères, mais comme je l'ai dit, nous étions convaincus de gagner cette année. Je ne pourrai répondre à cette question que dans quelques semaines. D'habitude, j'arrive à me changer les idées, mais cette défaite est sans aucun doute l'une des plus amères que j'aie jamais subies.»

Simon Knak a déclaré que cette déception n'avait fait qu'attiser sa soif de titre de champion du monde. Partagez-vous cet avis?

«Oui, bien sûr. Nous avons l'équipe pour devenir champions du monde, nous l'avons prouvé. Nous avons battu les Finlandais en phase de groupes, les États-Unis au tour préliminaire, et l'année précédente, nous avions battu la République tchèque aux tirs au but. Au final, tout se joue sur un seul match. C'est juste amer de ne jamais avoir eu de chance. Mais je soutiens l'équipe à 100 %, je sais que chacun a tout donné. C'est la vie, on peut faire tout son possible et pourtant ça ne marche pas. Mais bien sûr, cela nous donne confiance, cela nous montre que nous sommes là où nous voulons être. Personne n'abandonnera, je suis convaincu que nous aurons une autre chance. J'espère être présent à ce moment-là. Et alors, nous attaquerons à nouveau exactement de la même manière que cette année.»

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