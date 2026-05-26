  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial de hockey Norvégiens et Lettons arborent un large sourire

ATS

26.5.2026 - 15:06

La dernière journée du tour préliminaire du Mondial mardi a confirmé une chose: la Norvège est solide. La Lettonie s'est pour sa part hissée en quarts.

Keystone-SDA

26.05.2026, 15:06

26.05.2026, 15:41

Qui aurait prédit une Norvège dans le top 3 de son groupe avant le début de la compétition? Personne, assurément. Et pourtant, les Scandinaves vont se classer devant les Suédois et les Slovaques. Ils sont actuellement deuxièmes et pourraient le rester si le Canada bat la Tchéquie mardi soir (20h20). Les Tchèques pourraient finir 2es s'ils dominent les Canadiens.

En écartant le Danemark 4-3 après prolongation, la Norvège a toutefois manqué d'assurer sa 2e place et ce pour quelques secondes. Sans un but de Russell à deux secondes de la fin du troisième tiers, les Norvégiens étaient 2es à coup sûr. Et le plus frustrant pour eux, c'est qu'ils n'ont mis que 13 secondes pour l'emporter en prolongation.

Dans le groupe de la Suisse, la Lettonie a logiquement disposé de la Hongrie 8-1. On saura en fin d'après-midi si les Etats-Unis parviennent à se hisser en quarts. Ils devront pour cela battre l'Autriche en 60 minutes. Une victoire autrichienne en 60 minutes qualifierait en revanche les joueurs de Roger Bader pour les quarts.

A Fribourg, la Suède de Sam Hallam cherchera à faire comme les Américains. Il faudra pour cela battre la Slovaquie dans le temps réglementaire.

Les plus lus

Une touriste française interceptée en Sardaigne avec 40 kilos de sable
La Belgique en émoi: un car scolaire percuté par un train
Enquête alarmante des étudiants en médecine
Un Français de 17 ans fait une entrée fracassante dans le tournoi
Les enfants abandonnés au Portugal seront confiés aux services sociaux
Marianne James: «Est-ce que Bolloré me fait peur? Non, parce qu'il...»