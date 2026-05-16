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Mondial de hockey Nouvelle journée, nouvelle victoire : les Suisses ne décélèrent pas !

ATS

16.5.2026 - 22:40

Premier week-end parfait pour l’équipe de Suisse au Championnat du monde à Zurich. Samedi, elle a disposé de la Lettonie 4-2.

Keystone-SDA

16.05.2026, 22:40

16.05.2026, 23:45

Deux matches, deux succès solides. La sélection à croix blanche a rendu une deuxième excellente copie. Solides, solidaires, parfois un rien brouillons, les joueurs de Jan Cadieux ont continué leur marche en avant. Et ce n'était pas forcément gagné d'avance.

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On l'avait vu plus tôt avec la Finlande face à la Hongrie et un succès moins large qu'imaginé (4-1), il ne fallait pas négliger les efforts consentis la veille devant les Américains pour signer une belle victoire. Les Baltes, reposés pour leur entrée en lice, n'allaient pas se laisser patiner dessus sans broncher.

Alors avec davantage de chance, la Suisse aurait pu boucler les vingt premières minutes en tête. On pense à une grosse occasion pour Josi à la 13e et à cette transversale de Niederreiter à la 19e quand les joueurs de Cadieux poussaient en fin de tiers. Titularisé dans les buts à la place de Genoni, Aeschlimann a dû sauver la baraque à la 11e après un gros flottement en défense.

Le tiers médian donna lieu à un siège suisse sur la cage lettonne. Les joueurs de Cadieux ont planté leur tente en zone offensive pour y faire leurs exercices de mitraillage en règle de la cage adverse. Sauf que les Helvètes se sont cassé les dents sur le portier Gudlevskis qui a sorti la meilleure imitation de son illustre coéquipier et ancien luganais, Elvis Merzlikins. A la 28e, Timo Meier pensait bien avoir marqué, mais les Lettons ont tenu malgré une étouffante pression de la sélection suisse.

Mondial de hockey. Un départ en fanfare pour une Suisse déjà en harmonie

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Doublé de Riat

Le bison appenzellois a toutefois pu ouvrir le score à la 31e sur un bon travail préparatoire de Hischier, bien servi par Rochette. Assez inoffensifs jusqu'ici, les Baltes ont profité d'une occasion pour égaliser dans la foulée par Balcers, qui évolue habituellement avec Zurich.

Avec un 0/3 pour commencer le tournoi, il fallait bien que le power-play helvétique finisse par trouver la faille. Mission accomplie à la 38e grâce à Riat pour le 2-1. Les Suisses ont en plus eu la bonne idée de négocier le retour des vestiaires à la perfection avec le 3-1 de Kukan à la 41e. Sérieux, comme contre les Américains la veille. En plantant le 4-1 à la 53e, Riat a signé un doublé.

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A la 55e, les spectateurs ont cru que les Lettons étaient revenus à 4-2, mais un coach's challenge a permis de voir de manière très claire que les Baltes étaient hors-jeu, et la réussite a été annulée. La qualité des images était parfaite et les arbitres ont expliqué ce qui s'est passé. A quand cela en National League?

Les Helvètes, qui ont tout de même concédé un deuxième but - mais à 14'' de la fin -, vont maintenant avoir droit à un jour de repos dominical avant d'affronter l'Allemagne lundi soir (20h20). Une victoire face au cousin germanique ne ferait que renforcer l'idée que la Suisse a de bonnes chances de finir à l'une des deux premières places de son groupe.

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La réaction de Jan Cadieux, entraîneur de l’équipe de Suisse, après la victoire de son équipe face à la Lettonie (4-2) samedi à Zurich au Mondial de hockey sur glace 2026.

16.05.2026

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