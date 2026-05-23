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Mondial de hockey «On ne va pas faire la ola» — Bertschy et la Suisse en mission

ATS

23.5.2026 - 20:33

La nouvelle démonstration de l'équipe de Suisse au Mondial à Zurich a fait plaisir au public. Mais ce 9-0 face à la Hongrie ne doit pas faire oublier que les Helvètes ont des choses à corriger.

Keystone-SDA

23.05.2026, 20:33

23.05.2026, 20:53

Le nuage sur lequel évolue la sélection de Jan Cadieux continue de planer au-dessus de la Swiss Life Arena. Les joueurs ont pu se faire plaisir pour le plus grand bonheur des fans présents. Car en plus des 10'000 personnes dans la patinoire, la fan zone juste à côté a atteint sa limite durant la partie avec... 10'000 personnes présentes. Un succès populaire qui ne se discute absolument pas et qui salue le retour de températures estivales.

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«J'ai vu le message pendant le match disant que la fan zone était pleine, a réagi Christoph Bertschy. C'est énorme et je suis content que cela se passe comme ça pour l'organisation. On a attendu assez longtemps pour avoir ce Mondial, alors voir cette passion pour le hockey, c'est génial. Il y a tellement de gens qui nous suivent, on le sent sur et en dehors de la glace.»

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Forcément qu'après pareille démonstration, il apparaît incongru de relever les erreurs ou le négatif. Mais les joueurs ont assez d'expérience pour se fendre d'une bonne analyse. «On peut être heureux, mais pas satisfait, estime Christoph Bertschy. Je pense que le plus important est encore devant nous. Là, c'est bon pour la confiance. On peut voir si on joue de la bonne manière, si on joue comme on veut pour aller au bout. On ne va pas faire la ola maintenant, mais on a le droit de profiter.»

Un jour de congé bienvenu

La Suisse a également franchi un cap en étant capable de faire autant la différence. «Il y a quinze ans, les matches contre l'Autriche ou la Hongrie étaient différents. Il fallait gagner, mais des fois il y avait les nerfs qui jouaient des tours. La mentalité a changé. Patrick Fischer a aidé, mais on a aussi cette mentalité dans le vestiaire. On a cette envie de gagner et de travailler dur.»

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Pour le sélectionneur Jan Cadieux, ces six premiers matches ont confirmé tout le bien que l'on pensait de cette équipe de Suisse avant le début de la compétition. Mais le coach romand est ravi d'avoir un jour de congé dimanche. «La planification a été bien faite, précise-t-il. On peut avoir un jour de congé demain et les garçons vont pouvoir en profiter. Je pense que mentalement, avec les attentes et la pression qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est bien d'avoir un jour «off» et de faire quelque chose d'autre. Et dès lundi, on recommence à travailler et à se préparer pour le prochain match contre la Finlande.»

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