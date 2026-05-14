Philipp Kurashev ne pourra pas participer au Championnat du monde à Zurich. L'attaquant des San Jose Sharks n'a pas reçu le feu vert des médecins.

Philipp Kurashev forfait pour le Mondial à Zurich. IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

Jusqu'à la dernière minute, le sélectionneur national Jan Cadieux avait laissé la porte ouverte à l'attaquant des Sharks en fin de contrat en Californie. Mais la nouvelle est tombée la veille du match d'ouverture contre les Etats-Unis vendredi.

L'attaquant de 26 ans a été déclaré inapte pour raisons de santé, comme l'écrit la fédération dans un communiqué.