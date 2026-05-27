Après un tour préliminaire parfait avec sept succès en autant de rencontres au Mondial à Zurich, la Suisse aborde son quart de finale jeudi soir (20h20) contre la Suède en favorite. Mais attention, bête noire en approche.

Jan Cadieux au micro avec les journalistes. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après un tour préliminaire parfait avec sept succès en autant de rencontres au Mondial à Zurich, la Suisse aborde son quart de finale jeudi soir (20h20) contre la Suède en favorite. Mais attention, bête noire en approche.

Ciel toujours rose à Zurich après la qualification brillante pour les quarts de finale et une partie musclée face à de très solides Finlandais. En remportant son groupe, la Suisse imaginait certainement avant le début du tournoi affronter un adversaire moins forte qu'elle sur le papier. L'an dernier à Herning, elle avait eu la chance de défier l'Autriche et de la battre 6-0.

Cette année, le mauvais tour préliminaire de la Suède à Fribourg a fait que les Scandinaves ont dû retrousser leurs manches pour se hisser à ce stade de la compétition. Assurée de la quatrième place à la suite de sa victoire contre la Slovaquie, la Suède attendait de savoir qui de la Finlande ou de la Suisse elle allait rencontrer.

Connaissant ce paramètre, les Suisses auraient-ils été tentés de perdre pour éviter de croiser ce Tre Kronor qui leur a fait tant de mal par le passé? Pas question de poser sérieusement cette question au terme de la victoire contre la Finlande, puisqu'elle n'avait pas lieu d'être.

«Je me f... de l'historique»

Alors, bête noire ou pas? Depuis que la Suisse a rejoint l'Euro Hockey Tour en 2022 après l'éviction de la Russie, elle a affronté 17 fois la Suède. Le bilan? 15 succès suédois pour deux maigres victoires helvétiques à Helsinki en novembre 2024 (4-3 tab) et à Stockholm en février 2025 (2-1 ap).

Au Championnat du monde, depuis 2003, il y a eu 17 confrontations entre les deux nations. Il y a eu un nul (4-4) en 2006, quand cette option existait encore, et sinon deux succès suisses pour 14 défaites. Les deux victoires datent de 2008 à Québec (4-2) et en poule en 2013 à Stockholm (3-2).

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jan Cadieux n'accorde pas trop d'importance à ces statistiques: «A la fin, je me f... de l'historique. Ce qui s'est passé avant, on ne peut pas le changer. On se concentre sur nous et ce que l'on peut contrôler, c'est notre préparation et comment on veut jouer. Il reste huit équipes et ce sont toutes de très bonnes formations qui sont capables de faire quelque chose. Alors peu importe l'équipe contre qui on joue.»

Pas de sentiment de revanche

Le discours du sélectionneur n'a pas changé d'un iota. Que ce soit après les victoires contre les Etats-Unis, la Lettonie, l'Autriche, la Hongrie ou la Finlande, le fils de Paul-André n'avait qu'un mot en français, en allemand ou en italien: grandir. Progresser en tant qu'équipe, faire le dos rond lorsque tout ne se passe pas comme prévu et, comme il est écrit dans le vestiaire, faire en sorte que chaque présence compte.

Le 30 avril dernier à Jonköping en préparation, la Suisse avait été écrasée 8-1 par la Suède. Quelques jours plus tard à Angelhölm, elle s'était inclinée 3-0. Existe-t-il un sentiment de revanche dans le vestiaire helvétique? «Non, juge Damien Riat. Je pense que dans les deux équipes, il y a eu quand même passablement de nouveaux joueurs qui ont été intégrés. Donc au final, ils ont une équipe améliorée, nous aussi. Alors le meilleur gagnera.»

Excellent face à la Finlande, Nico Hischier est l'un des rouages essentiels de cette sélection helvétique. Rompu à la pression inhérente à la NHL, le Haut-Valaisan est naturellement prêt pour le défi qui s'annonce. «On essaie simplement d’être dans l’instant, conclut-il. Evidemment, il y a beaucoup de pression, mais on essaie de profiter du moment, de se préparer du mieux possible et de tout donner. Au final, c’est tout ce que l'on peut faire.»