Les Suédois se sont entraînés mercredi après-midi à Zurich. Qualifiés «par les poils», les Scandinaves se réjouissent de disputer un match à élimination directe.

Erik Brännström, à droite, et ses coéquipiers sont motivés à l'idée d'affronter la Suisse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Si les Suisses ne connaissent pas l'entier de l'historique entre les deux nations, mais se souviennent des grandes lignes, les Suédois ne semblent pas accorder trop d'importance à ce passé commun. En tous les cas le défenseur du LHC, Erik Brännström, lève un sourcil quand on lui apprend que la Suisse n'a battu que quatre fois la Suède depuis 2003 pour 31 défaites et un nul lorsqu'il existait encore (2006).

«On n'a pas vraiment réfléchi à ces matches, avoue honnêtement l'arrière lausannois. On sait que la Suisse est une très bonne équipe. Nous avons aussi une bonne équipe, donc je pense que ce sera une partie intéressante. On va tout donner et ce sera un match plaisant.»

La Suède monte en puissance

A Fribourg, la Suède de Sam Hallam n'a pas impressionné. Elle s'est inclinée à trois reprises face au Canada, à la Tchéquie et surtout face à la Norvège (3-2). Elle n'a dû son salut que grâce à un succès face aux Slovaques, après avoir disposé du Danemark, de la Slovénie et de l'Italie. Indigne du talent de cette sélection, même si plusieurs joueurs de NHL (Dahlin, Carlsson, Eriksson Ek) ont décliné l'invitation au terme d'une saison épuisante après les JO en février et les play-off.

Pour Erik Brännström, la Suède monte pourtant en puissance: «Je pense qu’on a progressé au fil du tournoi. Sur les quatre derniers matches, je dirais que les deux derniers étaient meilleurs, surtout le dernier. Oui, contre la Slovaquie. Mais au final, le plus important, c’est d'être en quarts de finale. On se réjouit de ça.»

Moins de joueurs de NHL, mais deux pépites en Ivar Stenberg, auteur d'une réussite fantatstique contre les Slovaques, et Viggo Björck. Les deux jeunes attaquants de 18 ans seront parmi les premiers appelés de la prochaine draft NHL. «Ils sont tellement talentueux et matures, dit d'eux Erik Brännström. Franchement, ce qu’ils font sur la glace, c’est vraiment plaisant à voir. Je pense qu'ils progressent encore. On est très content de les avoir dans notre équipe et ils vont devenir de très grands joueurs en NHL.»