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Mondial de hockey Premier match à Zurich et déjà le geste le plus fou du tournoi !

Nicolas Larchevêque, à Zurich

15.5.2026

Défenseur de l’Allemagne, Moritz Seider a déjà illuminé le Mondial de hockey sur glace en Suisse en réussissant un incroyable sauvetage vendredi face à la Finlande.

Moritz Seider s’est fait l’auteur d’un geste héroïque vendredi à Zurich.
Moritz Seider s’est fait l’auteur d’un geste héroïque vendredi à Zurich.
KEYSTONE

Nicolas Larchevêque, à Zurich

15.05.2026, 18:31

Première rencontre et sans doute déjà le plus beau sauvetage de ce championnat du monde de hockey sur glace 2026 ! Moritz Seider, défenseur vedette et capitaine de l’équipe d’Allemagne, s’est en effet fait l’auteur d’un geste hallucinant face à la Finlande vendredi après-midi à Zurich lors du match d’ouverture du groupe A.

Après moins de 30 secondes jouées dans le deuxième tiers, et alors que le score était de 1-0 pour la formation nordique, l’arrière des Detroit Red Wings a eu un réflexe salvateur en repoussant la rondelle sur sa ligne de but - le tout en pivotant sur soi-même - suite à une tentative de l’attaquant du CP Berne Waltteri Merela.

Malgré son geste héroïque qui a impressionné le public de la Swiss Life Arena, Seider n’a pas pu empêcher la défaite des siens (3-1). L’équipe germanique, qui figure dans la même poule que la Suisse, affrontera la Lettonie dimanche avant de retrouver les hommes de Jan Cadieux lundi soir.

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