Pas de surprise dans la désignation du capitaine de l'équipe suisse pour le Championnat du monde à Zurich et Fribourg: Roman Josi mènera la sélection de Jan Cadieux.

Roman Josi capitaine de la Suisse au Mondial. IMAGO/Bildbyran

Keystone-SDA ATS

Comme toujours lorsqu'il est de la partie, Roman Josi portera le «C» sur la poitrine, tout comme au sein de son équipe des Nashville Predators. Trois de ses quatre assistants viennent également de NHL: le défenseur Janis Moser ainsi que les attaquants Nico Hischier et Nino Niederreiter. Sven Andrighetto, des Zurich Lions, complète le quintuor.