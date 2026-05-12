Sidney Crosby sera de la partie lors du Championnat du monde en Suisse (15-31 mai). Le joueur de Pittsburgh vient renforcer la sélection canadienne.

Le Canadien Sidney Crosby (87), ici après la défaite du Canada face aux États‑Unis lors de la finale des Jeux olympiques d'hiver 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

A 38 ans, Crosby va disputer son 4e Mondial, après avoir assisté à la défaite du Canada en finale olympique à Milan depuis le banc en février dernier. Cette saison encore, le centre a marqué 74 points en 68 matches en saison régulière de NHL avec Pittsburgh.

L'élimination précoce des Penguins au premier tour des play-off a permis à Crosby de tenter de décrocher un 2e titre mondial avec la sélection à la feuille d'érable après 2015. L'an dernier, le Canada avait subi une élimination précoce en s'inclinant 2-1 face au Danemark en quarts de finale du Championnat du monde.