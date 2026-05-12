Sidney Crosby sera de la partie lors du Championnat du monde en Suisse (15-31 mai). Le joueur de Pittsburgh vient renforcer la sélection canadienne.
A 38 ans, Crosby va disputer son 4e Mondial, après avoir assisté à la défaite du Canada en finale olympique à Milan depuis le banc en février dernier. Cette saison encore, le centre a marqué 74 points en 68 matches en saison régulière de NHL avec Pittsburgh.
L'élimination précoce des Penguins au premier tour des play-off a permis à Crosby de tenter de décrocher un 2e titre mondial avec la sélection à la feuille d'érable après 2015. L'an dernier, le Canada avait subi une élimination précoce en s'inclinant 2-1 face au Danemark en quarts de finale du Championnat du monde.