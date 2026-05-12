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Mondial de hockey Le légendaire Sidney Crosby sera de la partie en Suisse

ATS

12.5.2026 - 22:25

Sidney Crosby sera de la partie lors du Championnat du monde en Suisse (15-31 mai). Le joueur de Pittsburgh vient renforcer la sélection canadienne.

Le Canadien Sidney Crosby (87), ici après la défaite du Canada face aux États‑Unis lors de la finale des Jeux olympiques d'hiver 2026.
Le Canadien Sidney Crosby (87), ici après la défaite du Canada face aux États‑Unis lors de la finale des Jeux olympiques d'hiver 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.05.2026, 22:25

12.05.2026, 22:37

A 38 ans, Crosby va disputer son 4e Mondial, après avoir assisté à la défaite du Canada en finale olympique à Milan depuis le banc en février dernier. Cette saison encore, le centre a marqué 74 points en 68 matches en saison régulière de NHL avec Pittsburgh.

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22.04.2026

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