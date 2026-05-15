Invité surprise de dernières minutes, Sidney Crosby sera l’une des grandes attractions du championnat du monde de hockey sur glace en Suisse. «Je suis évidemment ravi d'être ici. C'est toujours une honneur de jouer pour le Canada», a lancé la star de 38 ans après son premier entraînement jeudi à Fribourg.

Sidney Crosby a donné ses premiers coups de patins à Fribourg jeudi lors d’un entraînement. IMAGO/CTK Photo

Nicolas Larchevêque, à Fribourg Nicolas Larchevêque

Jeudi, sur le coup de 12h45, c’est une véritable légende vivante du hockey sur glace qui a donné ses premiers coups de patins à la BCF Arena. Sidney Crosby, qui a annoncé mardi à la surprise générale qu’il rejoignait l’équipe du Canada, s’apprête à disputer le quatrième Mondial de sa carrière après ceux de 2006, 2015 et 2025.

«Je ressens un peu le décalage horaire, mais je suis évidemment ravi d'être ici. C'est toujours un honneur de représenter le Canada, de continuer à jouer et de rejoindre cette équipe. C'est excitant et tout se passe très bien jusqu'à présent», a expliqué l’attaquant de bientôt 39 ans devant les nombreux journalistes venus assister à l’entraînement canadien.

Sa présence à Fribourg, où la formation à la feuille d’érable disputera ses sept matches de la phase de groupes, a été rendue possible grâce à l’élimination précoce des Pittsburgh Penguins au premier tour des play-off de NHL. Et malgré un exercice 2025/2026 déjà bien rempli durant lequel il a disputé 74 matches (pour 79 points) dans la meilleure ligue du monde, ainsi que les Jeux olympiques à Milan, «Sid the Kid» n’a pas hésité longtemps avant de rejoindre son équipe nationale en Suisse.

«Bien entendu, après une telle saison, on y réfléchit davantage parce qu’il y a eu beaucoup de matches et aussi des blessures (ndlr : notamment celle contractée au bas du corps lors des JO). Mais le simple fait d’avoir l’occasion de jouer à nouveau pour le Canada, on ne s’en lasse jamais. C’est aussi une nouvelle opportunité d’obtenir un résultat différent des dernières expériences où ça ne s’est pas passé comme on le voulait», a avancé celui qui reste sur une médaille d’argent amère aux JO et une élimination surprise en quarts de finale face au Danemark (2-1) l’an dernier au Mondial.

Une ligne de choc aux côtés de Celebrini

Selon l’alignement imaginé par l’entraîneur Misha Donskov jeudi, Sidney Crosby devrait former un trio d’attaque de choc aux côtés de la pépite Macklin Celebrini, 19 ans et premier choix de la Draft en 2024, et du prolifique Mark Scheifele, qui a comptabilisé 103 points cette saison avec les Winnipeg Jets.

«C'est génial d’évoluer avec eux, même si on n'a eu qu'un seul entraînement ensemble. On va essayer de s'adapter et de se mettre sur la même longueur d'onde le plus vite possible. Mais il y a beaucoup de talent et de nombreux gars capables de créer des occasions et de les concrétiser. On va simplement essayer de se comprendre du mieux qu'on peut», a estimé le natif de Cole Harbour.

Pour son jeune compère de ligne, évoluer avec un tel joueur que Crosby est un privilège. «Ça va être très sympa de jouer avec. On va essayer de se remettre dans le bain et de se faciliter la tâche les uns aux autres», a espéré Celebrini. «L’équipe est juste ravie d’avoir Sidney parmi elle. C’est un super coéquipier, une personne formidable. (…) Tout le monde sait qu'il est le capitaine de l'équipe nationale depuis tant d'années et que c’est une figure emblématique du Canada et du hockey sur glace en général», a ajouté le buteur des San José Sharks, qui devrait sans doute laisser le «C» de capitaine sur le maillot à son illustre camarade.

Sidney Crosby, qui fait partie du prestigieux «Triple Gold Club», à savoir ceux qui ont remporté la Coupe Stanley et l’or tant au Mondial qu’aux JO, est d’ailleurs conscient de son statut d’icône auprès de ses adversaires. «C’est quelque chose que j’ai découvert un peu plus ces dernières années, en tant que vétéran, et ça fait partie du jeu. J'aime toujours la compétition, et comme vous pouvez probablement le voir sur la glace, nous sommes des compétiteurs, mais j'apprécie vraiment cela. Quand j’étais jeune, je me souviens qu’il y avait également des joueurs que j'admirais. Je suis donc heureux de jouer toujours et je sais qu'ils aiment cela.»

Les spectateurs présents à Fribourg auront eux une première occasion d’admirer le célèbre no 87 dès vendredi. Le Canada affrontera le Suède en fin de journée (à 16h20) dans l’un des premiers gros chocs du tournoi.

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