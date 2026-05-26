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Mondial de hockey Sous les yeux de Marco Odermatt, la Suisse poursuit son récital !

Gregoire Galley

26.5.2026

Carton plein pour l’équipe de Suisse au Championnat du monde à Zurich. Mardi, les Helvètes ont remporté leur 7e match en disposant de la Finlande 4-2.

Keystone-ATS

26.05.2026, 22:49

26.05.2026, 23:52

Battre la Finlande, terminer première de son groupe et retrouver la Suède jeudi soir pour un quart de finale de tous les dangers, voilà ce qu'a accompli la Suisse en ce mardi 26 juin. Elle a pris sa revanche des JO et va défier sa bête noire. Mais si elle parvient à battre les Scandinaves, elle pourrait avoir une demi-finale plus évidente contre le vainqueur de Lettonie-Norvège! Mais nous n'en sommes pas encore là.

Dans le grand livre des départs parfaits, celui de la Suisse mardi soir se retrouve en bonne position. Après 40 secondes de jeu, les 10'000 spectateurs de la patinoire zurichoise étaient déjà tous debout à jubiler après l'ouverture du score d'Attilio Biasca. L'attaquant fribourgeois a dévié un lancer d'Egli pour son premier but dans ce Mondial. A la 4e et après une action chaude devant Reto Berra, c'est Ken Jäger qui a pu doubler la mise à la suite d'une montée de Berni.

Le soutien d'Odi

Est-ce la présence de Marco Odermatt pour sonner la traditionnelle cloche avant la rencontre qui a galvanisé les troupes dans le portillon de départ? Peut-être. Même si les hommes de Jan Cadieux n'avaient pas franchement besoin de ça pour monter en température.

Désigné 13e attaquant, Théo Rochette a tout de même pu se mettre en évidence à la 18e lors d'un power-play, mais il s'est heurté au gardien Annunen. A noter que Jan Cadieux avait reconduit le même alignement que lors des deux derniers tiers face à la Hongrie. Calvin Thürkauf a pris place à l'aile de Malgin avec Andrighetto et Nicolas Baechler a piloté la ligne avec Niederreiter et Bertschy. Quant à Pius Suter, il a encore dû suivre la partie depuis les tribunes.

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La fin de la première période fut un peu plus houleuse devant la cage de Berra, mais le dernier rempart de Gottéron a su calmer les esprits. Mais il apparaissait hautement improbable que la Suisse puisse montrer ce qu'elle a fait pendant une bonne partie du tiers initiale tout au long des soixante minutes.

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Barkov voit double

Et on peut dire que le tiers médian fut plus compliqué. La statistique des tirs ne donne que deux lancers cadrés pour les Helvètes, contre huit aux Nordiques. La Finlande a surtout profité de quelques hésitations suisses pour revenir dans la partie. Berra avait sauvé les meubles à la 29e, mais il a dû s'avouer vaincu à la 33e lorsqu'Aleksander Barkov a pu pousser au fond un puck qu'il avait d'abord envoyé sur le poteau avec l'aide de son patin. De manière assez étonnante, Nico Hischier avait eu une occasion similaire en power-play quelques instants plus tôt.

Rebelote à la 36e avec Hischier incapable de transformer une occasion et un contre finlandais derrière qui se termine par un doublé de Barkov. Les joueurs d'Annunen ont même disposé d'un avantage numérique en fin de période, mais la Suisse a tenu bon.

Et elle a fait encore mieux dans un troisième tiers où tout s'est resserré. A la 57e, sur un nouveau power-play, elle a cette fois trouvé la faille à la suite d'une triangulation parfaite entre Rochette, Meier et Jäger. Le futur centre de Davos aime bien jouer la Finlande. On se souvient qu'il avait réussi une très belle passe sur le 1-0 aux JO. La Suisse avait fini par s'incliner 3-2 après prolongation. Pas cette fois.

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