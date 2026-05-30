Suivez la demi-finale Suisse - Norvège en direct

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Mondial de hockey LIVE : suivez la demi-finale entre la Suisse et la Norvège

Nicolas Larchevêque

30.5.2026

Après avoir vaincu la Suède jeudi en quarts de finale (3-1), l’équipe de Suisse de hockey sur glace poursuit «son» championnat du monde ce samedi après-midi à Zurich. Le troupe de Jan Cadieux tentera de décrocher sa place en finale en se mesurant à la surprise du tournoi, la Norvège.

Cette rencontre est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «RTS 2» dès 15h20.

,

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS

30.05.2026, 15:10

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Championnats du monde de hockey sur glace 2026: Suisse - Norvège
live
Championnats du monde de hockey sur glace 2026: Suisse - Norvège

sa 30.05. 15:10 - 17:40 ∙ RTS 2 ∙ 150 min

Regarder avec tv.blue.ch
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