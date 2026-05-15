Suivez le choc Etats-Unis - Suisse en direct

L’équipe de Suisse de hockey sur glace lance «son» championnat du monde ce vendredi soir à Zurich. Les hommes de Jan Cadieux affrontent les Etats-Unis dans un choc qui promet de faire des étincelles.

Cette rencontre est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «RTS 2» dès 20h20.

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

live Championnats du monde de hockey sur glace 2026: États-Unis - Suisse ve 15.05. 20:05 - 22:55 ∙ RTS 2 ∙ 170 min Regarder avec tv.blue.ch tv.blue.ch



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