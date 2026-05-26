Suivez le choc Suisse - Finlande en direct

Toujours invaincue après six matches, l’équipe de Suisse de hockey sur glace poursuit «son» championnat du monde ce mardi soir à Zurich. Avant les quarts de finale, le troupe de Jan Cadieux se mesure à la Finlande, qui n’a également pas perdu jusqu’ici, dans un choc au sommet qui a comme enjeu la première place du groupe A.

Cette rencontre est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «RTS 2» dès 20h20.

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

live Championnats du monde de hockey sur glace 2026: Suisse contre Finlande ma 26.05. 20:05 - 23:15 ∙ RTS 2 ∙ 190 min Regarder avec tv.blue.ch tv.blue.ch



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