Suivez le choc Suisse - Finlande en direct

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Mondial de hockey LIVE : suivez le match entre la Suisse et la Finlande

Nicolas Larchevêque

26.5.2026

Toujours invaincue après six matches, l’équipe de Suisse de hockey sur glace poursuit «son» championnat du monde ce mardi soir à Zurich. Avant les quarts de finale, le troupe de Jan Cadieux se mesure à la Finlande, qui n’a également pas perdu jusqu’ici, dans un choc au sommet qui a comme enjeu la première place du groupe A.

Cette rencontre est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «RTS 2» dès 20h20.

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Rédaction blue Sport, Keystone-ATS

26.05.2026, 20:10

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ma 26.05. 20:05 - 23:15 ∙ RTS 2 ∙ 190 min

Regarder avec tv.blue.ch
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