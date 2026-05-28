Suivez le choc Suisse - Suède en direct

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial de hockey LIVE : suivez le quart de finale entre la Suisse et la Suède

Nicolas Larchevêque

28.5.2026

Toujours invaincue après sept matches, l’équipe de Suisse de hockey sur glace poursuit «son» championnat du monde ce jeudi soir à Zurich. En quarts de finale, la troupe de Jan Cadieux se mesure à la Suède.

Cette rencontre est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «RTS 2» dès 20h20.

,

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS

28.05.2026, 20:10

28.05.2026, 21:05

Mondial de hockey. «Je me f... de l'historique» : Cadieux sans complexe face à la Suède

Mondial de hockey«Je me f... de l'historique» : Cadieux sans complexe face à la Suède

Championnats du monde de hockey sur glace 2026: Suisse - Suède
live
Championnats du monde de hockey sur glace 2026: Suisse - Suède

je 28.05. 20:05 - 22:40 ∙ RTS 2 ∙ 155 min

Regarder avec tv.blue.ch
;
Fans suisses confiants : «si on bat la Suède, on va au bout !»

Fans suisses confiants : «si on bat la Suède, on va au bout !»

La Suisse retrouve la Suède en quarts de finale du championnat du monde de hockey. Nous avons rencontré quelques fans romands ayant fait le déplacement à Zurich.

28.05.2026

Mondial de hockey. Nico Hischier : «C’était le test le plus difficile qu'on a eu jusqu’ici»

Mondial de hockeyNico Hischier : «C’était le test le plus difficile qu'on a eu jusqu’ici»

Mondial de hockey. Avec calme et maturité, la Suisse a vaincu ses démons olympiens

Mondial de hockeyAvec calme et maturité, la Suisse a vaincu ses démons olympiens

Mondial de hockey. Suisse-Suède «sera plaisant» prédit Brännström

Mondial de hockeySuisse-Suède «sera plaisant» prédit Brännström

Le Mondial de hockey 2026 arrive en Suisse !

Le Mondial de hockey 2026 arrive en Suisse !

Le Championnat du monde de hockey sur glace 2026 se joue à Zurich et Fribourg. Retour du Mondial en Suisse après 17 ans, chiffres clés et attentes autour de cette édition historique.

12.05.2026

Les plus lus

Suivez le choc Suisse - Suède en direct
La fin des caisses self-scanning ? Pourquoi le système est en crise
Plaintes de Nagui contre Cyril Hanouna et le député Charles Alloncle
Guerre en Ukraine : l'ONU alerte contre un risque d'escalade «incontrôlable»
«On n'en sort jamais vraiment» : Florent Pagny fait le point sur son cancer