Suivez le choc Suisse - Suède en direct

Toujours invaincue après sept matches, l’équipe de Suisse de hockey sur glace poursuit «son» championnat du monde ce jeudi soir à Zurich. En quarts de finale, la troupe de Jan Cadieux se mesure à la Suède.
Cette rencontre est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «RTS 2» dès 20h20.
live
Championnats du monde de hockey sur glace 2026: Suisse - Suède
je 28.05. 20:05 - 22:40 ∙ RTS 2 ∙ 155 min
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