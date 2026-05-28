Suivez le choc Suisse - Suède en direct

Toujours invaincue après sept matches, l’équipe de Suisse de hockey sur glace poursuit «son» championnat du monde ce jeudi soir à Zurich. En quarts de finale, la troupe de Jan Cadieux se mesure à la Suède.

Cette rencontre est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «RTS 2» dès 20h20.

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

live Championnats du monde de hockey sur glace 2026: Suisse - Suède je 28.05. 20:05 - 22:40 ∙ RTS 2 ∙ 155 min Regarder avec tv.blue.ch tv.blue.ch



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Fans suisses confiants : «si on bat la Suède, on va au bout !» La Suisse retrouve la Suède en quarts de finale du championnat du monde de hockey. Nous avons rencontré quelques fans romands ayant fait le déplacement à Zurich. 28.05.2026