Suivez le duel Allemagne - Suisse en direct

Après deux succès face aux Etats-Unis (3-1) et à la Lettonie (4-2), l’équipe de Suisse de hockey sur glace poursuit «son» championnat du monde ce lundi soir à Zurich. Les hommes de Jan Cadieux tenteront la passe de trois face à leur voisin allemand, qui reste sur deux défaites.

Cette rencontre est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «RTS 2» dès 20h20.

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

live Championnats du monde de hockey sur glace 2026: Allemagne contre Suisse lu 18.05. 20:05 - 23:05 ∙ RTS 2 ∙ 180 min Regarder avec tv.blue.ch tv.blue.ch



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Jan Cadieux : «Dans l’ensemble, une grosse victoire d’équipe» La réaction de Jan Cadieux, entraîneur de l’équipe de Suisse, après la victoire de son équipe face aux Etats-Unis (3-1) vendredi à Zurich en ouverture du Mondial de hockey sur glace 2026. 15.05.2026