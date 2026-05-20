Suivez le duel Autriche - Suisse en direct

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial de hockey LIVE : suivez le match entre l’Autriche et la Suisse

Nicolas Larchevêque

20.5.2026

Toujours invaincue après trois matches, l’équipe de Suisse de hockey sur glace poursuit «son» championnat du monde ce mercredi à Zurich. Après l’Allemagne (6-1), les hommes de Jan Cadieux se mesurent à un autre voisin germanophone : l’Autriche, aussi toujours invaincue.

Cette rencontre est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «RTS 2» dès 16h20.

,

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS

20.05.2026, 16:10

Mondial de hockey. Un autre voisin germanophone sur le chemin de la Suisse

Mondial de hockeyUn autre voisin germanophone sur le chemin de la Suisse

Championnats du monde de hockey sur glace 2026: Autriche - Suisse
live
Championnats du monde de hockey sur glace 2026: Autriche - Suisse

me 20.05. 16:05 - 18:50 ∙ RTS 2 ∙ 165 min

Regarder avec tv.blue.ch
;
Jan Cadieux : «Je n’étais pas content, mais les gars ont su répondre»

Jan Cadieux : «Je n’étais pas content, mais les gars ont su répondre»

La réaction de Jan Cadieux, entraîneur de l’équipe de Suisse, après la victoire de sa formation face à la Lettonie (4-2) samedi à Zurich au Mondial de hockey sur glace 2026.

16.05.2026

Mondial de hockey. Roger Bader : «Un jour viendra où l’Autriche battra la Suisse !»

Mondial de hockeyRoger Bader : «Un jour viendra où l’Autriche battra la Suisse !»

Mondial de hockey. «Pas d’excuse» pour une Suisse qui respire la sérénité dans la difficulté

Mondial de hockey«Pas d’excuse» pour une Suisse qui respire la sérénité dans la difficulté

Mondial de hockey. Suter, Malgin et «Ghetto» : les locos locales qui tirent la Suisse vers le haut

Mondial de hockeySuter, Malgin et «Ghetto» : les locos locales qui tirent la Suisse vers le haut

Le Mondial de hockey 2026 arrive en Suisse !

Le Mondial de hockey 2026 arrive en Suisse !

Le Championnat du monde de hockey sur glace 2026 se joue à Zurich et Fribourg. Retour du Mondial en Suisse après 17 ans, chiffres clés et attentes autour de cette édition historique.

12.05.2026

Les plus lus

La facture des baby-boomers arrive - Voici ce que prévoit AVS 2030
«Il devrait se retirer» - La pression s'accentue sur Patrick Bruel
Suivez le duel Autriche - Suisse en direct
La colère de Pedro Almodovar : «Trump, Netanyahu et le Russe sont des monstres»
Plus de 75'000 contrôles - une route romande est prisée des chauffards

Programme de la Suisse

Groupe A