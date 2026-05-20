Suivez le duel Autriche - Suisse en direct

Toujours invaincue après trois matches, l’équipe de Suisse de hockey sur glace poursuit «son» championnat du monde ce mercredi à Zurich. Après l’Allemagne (6-1), les hommes de Jan Cadieux se mesurent à un autre voisin germanophone : l’Autriche, aussi toujours invaincue.

Cette rencontre est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «RTS 2» dès 16h20.

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

live Championnats du monde de hockey sur glace 2026: Autriche - Suisse me 20.05. 16:05 - 18:50 ∙ RTS 2 ∙ 165 min Regarder avec tv.blue.ch tv.blue.ch



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