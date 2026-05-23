Suivez le duel Suisse - Hongrie en direct

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Mondial de hockey LIVE : suivez le match entre la Suisse et la Hongrie

Nicolas Larchevêque

23.5.2026

Toujours invaincue après cinq matches, l’équipe de Suisse de hockey sur glace poursuit «son» championnat du monde ce samedi à Zurich. Après sa victoire sans éclat face à la Grande-Bretagne (4-1) jeudi, la troupe de Jan Cadieux se mesure à la Hongrie.

Cette rencontre est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «RTS 2» dès 16h20.

,

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS

23.05.2026, 16:10

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Championnats du monde de hockey sur glace 2026: Suisse contre Hongrie
live
Championnats du monde de hockey sur glace 2026: Suisse contre Hongrie

sa 23.05. 16:05 - 18:50 ∙ RTS 2 ∙ 165 min

Regarder avec tv.blue.ch
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