Suivez le duel Suisse - Hongrie en direct

Toujours invaincue après cinq matches, l’équipe de Suisse de hockey sur glace poursuit «son» championnat du monde ce samedi à Zurich. Après sa victoire sans éclat face à la Grande-Bretagne (4-1) jeudi, la troupe de Jan Cadieux se mesure à la Hongrie.

Cette rencontre est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «RTS 2» dès 16h20.

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

live Championnats du monde de hockey sur glace 2026: Suisse contre Hongrie sa 23.05. 16:05 - 18:50 ∙ RTS 2 ∙ 165 min Regarder avec tv.blue.ch tv.blue.ch



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