Suivez le duel Suisse - Lettonie en direct

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Mondial de hockey LIVE : suivez le match entre la Suisse et la Lettonie

Nicolas Larchevêque

16.5.2026

Au lendemain de son entrée en lice convaincante (3-1) face aux Etats-Unis, l’équipe de Suisse de hockey sur glace poursuit «son» championnat du monde ce samedi soir à Zurich. Les hommes de Jan Cadieux affrontent la Lettonie, un adversaire largement à leur portée, mais attention à la peau de banane.

Cette rencontre est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «RTS 2» dès 20h20.

,

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS

16.05.2026, 20:10

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sa 16.05. 20:05 - 22:50 ∙ RTS 2 ∙ 165 min

Regarder avec tv.blue.ch
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