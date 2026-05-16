Suivez le duel Suisse - Lettonie en direct

Au lendemain de son entrée en lice convaincante (3-1) face aux Etats-Unis, l’équipe de Suisse de hockey sur glace poursuit «son» championnat du monde ce samedi soir à Zurich. Les hommes de Jan Cadieux affrontent la Lettonie, un adversaire largement à leur portée, mais attention à la peau de banane.
Cette rencontre est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «RTS 2» dès 20h20.
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Championnats du monde de hockey sur glace 2026: Suisse contre Lettonie
sa 16.05. 20:05 - 22:50 ∙ RTS 2 ∙ 165 min
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