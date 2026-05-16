Suivez le duel Suisse - Lettonie en direct

Au lendemain de son entrée en lice convaincante (3-1) face aux Etats-Unis, l’équipe de Suisse de hockey sur glace poursuit «son» championnat du monde ce samedi soir à Zurich. Les hommes de Jan Cadieux affrontent la Lettonie, un adversaire largement à leur portée, mais attention à la peau de banane.

Cette rencontre est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «RTS 2» dès 20h20.

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

live Championnats du monde de hockey sur glace 2026: Suisse contre Lettonie sa 16.05. 20:05 - 22:50 ∙ RTS 2 ∙ 165 min Regarder avec tv.blue.ch tv.blue.ch



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Jan Cadieux : «Dans l’ensemble, une grosse victoire d’équipe» La réaction de Jan Cadieux, entraîneur de l’équipe de Suisse, après la victoire de son équipe face aux Etats-Unis (3-1) vendredi à Zurich en ouverture du Mondial de hockey sur glace 2026. 15.05.2026