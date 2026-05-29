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Mondial de hockey Timo Meier suspendu, la Suisse aborde la Norvège amoindrie

ATS

29.5.2026 - 19:38

La Suisse devra composer sans Timo Meier pour sa demi-finale samedi (15h20) contre la Norvège. L'attaquant appenzellois a été suspendu un match pour son coup de genou sur Oskar Sundqvist.

Keystone-SDA

29.05.2026, 19:38

29.05.2026, 19:54

La scène s'est déroulée juste après la mi-match lors du quart de finale contre la Suède jeudi soir. Après être allé revoir les images à la vidéo, les arbitres ont donné deux minutes pour un coup de crosse. Sundqvist n'a pas terminé la rencontre.

Mondial de hockey. Aucun relâchement permis : la Nati anticipe une Norvège coriace

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Mais la commission de discipline a revu les images et a décidé d'infliger un match de suspension au joueur des New Jersey Devils. L'Appenzellois peut s'estimer heureux de ne pas en avoir pris deux, auquel cas il n'aurait pas pu disputer la finale ou le match pour le bronze dimanche.

Fans suisses confiants : «Si on bat la Suède, on va au bout !»

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La Suisse retrouve la Suède en quarts de finale du championnat du monde de hockey. Nous avons rencontré quelques fans romands ayant fait le déplacement à Zurich.

28.05.2026

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