Le Championnat du monde 2026 de hockey sur glace se déroulera du 15 au 31 mai à Fribourg et à Zurich. Voici les réponses à trois questions concernant cet événement.

Le dernier Mondial de hockey sur glace en Suisse a eu lieu en 2009. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Combien de fois un championnat du monde a-t-il déjà eu lieu en Suisse ?

C'est la onzième fois qu'un championnat du monde de hockey sur glace se déroule en Suisse. Le dernier en date a eu lieu en 2009 à Berne et à Kloten. En 2020, il aurait dû se tenir à Zurich et à Lausanne, mais a dû être annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Lors de la moitié des éditions organisées jusqu'à présent dans notre pays, c'est le Canada qui a remporté le titre mondial. L'équipe de Suisse est montée à cinq reprises sur le podium lors de championnats du monde à domicile, pour la dernière fois en 1953 et une médaille de bronze.

Fribourg avait déjà accueilli l'édition 1990 avec Berne, lors d'un tournoi à huit équipes remporté par l'URSS. Les Soviétiques comptaient dans leurs rangs Slava Bykov et Andreï Khomutov, qui ont disputé trois finales de LNA avec Fribourg-Gottéron entre 1992 et 1994. Alors dans le groupe B, la Suisse n'avait pas participé à ce championnat du monde à domicile.

Quel est le budget ?

Le budget de cette édition s’élève à environ 50 millions de francs. L’Office fédéral du sport (OFSPO) soutient le tournoi à hauteur de 5,65 millions de francs. Sur ce montant, 3,25 millions sont destinés à une contribution organisationnelle pour la planification et la mise en œuvre, le reste étant prévu pour des projets de promotion de Swiss Ice Hockey. La majeure partie des recettes provient de la billetterie, de l’hospitalité et du sponsoring.

À cela s’ajoutent les contributions des cantons et des villes. L’objectif est d’atteindre l’équilibre budgétaire. «Il y a toujours une surprise ou une autre qui surgit soudainement au cours de l’organisation d’un tel tournoi. On n’est jamais à l’abri de cela», souligne Christian Hofstetter, secrétaire général de l'organisation du Championnat du monde 2026.

Qu'en est-il du taux de remplissage ?

À Zurich, la capacité du stade pendant le Mondial est de 10'000 spectateurs, et de 7'500 à Fribourg. Au total, 64 matches seront disputés, dont 34 à Zurich. Ainsi, 565'000 places sont disponibles lors des deux semaines de compétition. Vendredi soir dernier, environ 400'000 billets avaient été vendus.

«Nous sommes satisfaits jusqu’à présent, mais notre objectif est clairement de remplir chaque match et de créer une ambiance géniale – notamment grâce aux fan-zones que nous mettons en place», explique M. Hofstetter. «Tout le monde doit quitter le stade avec le sourire et dire: ‘C’était une expérience formidable.’»