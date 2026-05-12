  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Historique, budget... Trois questions sur le Mondial de hockey sur glace en Suisse

ATS

12.5.2026 - 14:51

Le Championnat du monde 2026 de hockey sur glace se déroulera du 15 au 31 mai à Fribourg et à Zurich. Voici les réponses à trois questions concernant cet événement.

Le dernier Mondial de hockey sur glace en Suisse a eu lieu en 2009.
Le dernier Mondial de hockey sur glace en Suisse a eu lieu en 2009.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.05.2026, 14:51

Combien de fois un championnat du monde a-t-il déjà eu lieu en Suisse ?

C'est la onzième fois qu'un championnat du monde de hockey sur glace se déroule en Suisse. Le dernier en date a eu lieu en 2009 à Berne et à Kloten. En 2020, il aurait dû se tenir à Zurich et à Lausanne, mais a dû être annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Programme, billets, favoris.... Ce qu’il faut savoir sur le Mondial de hockey sur glace en Suisse

Programme, billets, favoris...Ce qu’il faut savoir sur le Mondial de hockey sur glace en Suisse

Lors de la moitié des éditions organisées jusqu'à présent dans notre pays, c'est le Canada qui a remporté le titre mondial. L'équipe de Suisse est montée à cinq reprises sur le podium lors de championnats du monde à domicile, pour la dernière fois en 1953 et une médaille de bronze.

Fribourg avait déjà accueilli l'édition 1990 avec Berne, lors d'un tournoi à huit équipes remporté par l'URSS. Les Soviétiques comptaient dans leurs rangs Slava Bykov et Andreï Khomutov, qui ont disputé trois finales de LNA avec Fribourg-Gottéron entre 1992 et 1994. Alors dans le groupe B, la Suisse n'avait pas participé à ce championnat du monde à domicile.

Quel est le budget ?

Le budget de cette édition s’élève à environ 50 millions de francs. L’Office fédéral du sport (OFSPO) soutient le tournoi à hauteur de 5,65 millions de francs. Sur ce montant, 3,25 millions sont destinés à une contribution organisationnelle pour la planification et la mise en œuvre, le reste étant prévu pour des projets de promotion de Swiss Ice Hockey. La majeure partie des recettes provient de la billetterie, de l’hospitalité et du sponsoring.

À cela s’ajoutent les contributions des cantons et des villes. L’objectif est d’atteindre l’équilibre budgétaire. «Il y a toujours une surprise ou une autre qui surgit soudainement au cours de l’organisation d’un tel tournoi. On n’est jamais à l’abri de cela», souligne Christian Hofstetter, secrétaire général de l'organisation du Championnat du monde 2026.

Mondial de hockey. «L’impact sera positif pour la région» de Fribourg

Mondial de hockey«L’impact sera positif pour la région» de Fribourg

Qu'en est-il du taux de remplissage ?

À Zurich, la capacité du stade pendant le Mondial est de 10'000 spectateurs, et de 7'500 à Fribourg. Au total, 64 matches seront disputés, dont 34 à Zurich. Ainsi, 565'000 places sont disponibles lors des deux semaines de compétition. Vendredi soir dernier, environ 400'000 billets avaient été vendus.

«Nous sommes satisfaits jusqu’à présent, mais notre objectif est clairement de remplir chaque match et de créer une ambiance géniale – notamment grâce aux fan-zones que nous mettons en place», explique M. Hofstetter. «Tout le monde doit quitter le stade avec le sourire et dire: ‘C’était une expérience formidable.’»

Animations, fan zone.... Le Mondial de hockey sur glace à Fribourg : voici ce qu’il faut savoir

Animations, fan zone...Le Mondial de hockey sur glace à Fribourg : voici ce qu’il faut savoir

Les plus lus

Deux grandes caisses maladie font grimacer les Suisses
«Il a cligné des yeux, crétin», rétorque la Maison Blanche
Trump annonce des discussions avec Cuba, «pays en faillite»
Failles de sécurité dans WhatsApp: comment réagir ?
Le FC Sion métamorphosé : voici les raisons de sa brillante saison