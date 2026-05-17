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Mondial de hockey Un choc face à l’Allemagne pour poursuivre l’élan suisse

ATS

17.5.2026 - 19:16

Pour son troisième match du Championnat du monde à Zurich, la Suisse affronte l'Allemagne lundi soir (20h20). La sélection nationale entend bien continuer son parcours parfait.

La Suisse vise un troisième succès face à l’Allemagne.
La Suisse vise un troisième succès face à l’Allemagne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.05.2026, 19:16

S'il n'y avait pas eu les Mondiaux de 2024 et 2025, évoquer l'Allemagne aurait fait remonter divers traumas: l'élimination en quarts en 2010, celle aux JO en huitièmes de finale en 2018, celle en quarts en 2021 ou encore celle de 2023. Heureusement, la Suisse a donc récemment su faire façon de la sélection toujours pilotée par Harold Kreis.

En 2024 à Ostrava, la Suisse avait dominé l'Allemagne 3-1 en quarts avant d'aller en finale. L'an passé en poule à Herning, elle avait profité d'un quadruplé d'Andrighetto pour vaincre son cousin germain 5-1. Et cette année, la tendance penche clairement en faveur des hommes de Jan Cadieux. Les bookmakers donnent d'ailleurs un très fort avantage aux Helvètes qui ont la chance d'évoluer devant leur public.

Mondial de hockey. Une entame plus que maîtrisée pour la Suisse de Jan Cadieux

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Seulement deux vrais NHLers

Mais c'est surtout la force du contingent et les récents succès helvétiques qui expliquent cet état de fait. L'Allemagne se présente avec deux titulaires de NHL: le gardien Philipp Grubauer et le défenseur des Red Wings, Moritz Seider (60 pts en 82 matches). Dernier appelé, Lukas Reichel fait le yo-yo entre AHL et NHL. Drafté en 17e position en 2020 par Chicago, il a connu cinq clubs cette saison: Chicago, Vancouver et Boston en NHL, ainsi qu'Abbotsford et Providence à l'étage inférieur. Reste l'attaquant des Oilers, Josh Samanski, qui ne fera cependant pas oublier son illustre coéquipier Leon Draisaitl.

Le public suisse se souviendra de quelques noms comme celui du Lausannois Dominik Kahun, de l'ancien joueur de Zoug et Langnau Marc Michaelis ou encore d'Andreas Eder qui avait terminé une saison du côté de Zoug.

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16.05.2026

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