L’équipe de Suisse de hockey sur glace s’est hissée pour la troisième année consécutive en finale du championnat du monde au terme d’une nouvelle démonstration de force face à une Norvège rugueuse (6-0). Voici les trois points à retenir de cette demi-finale presque à sens unique.

Nico Hischier : «Nous donnerons tout demain, à 150%» Victorieuse face à la Norvège, la Suisse jouera dimanche la finale du championnat du monde de hockey. Nico Hischier, joueur des New Jersey Devils, met la priorité sur la récupération et la préparation avant ce match. 30.05.2026

Nicolas Larchevêque, à Zurich Nicolas Larchevêque

On a aimé...

... les bonnes habitudes suisses. Depuis désormais quelques années, la troupe de Jan Cadieux - et accessoirement celle de Patrick Fischer - fait preuve d’une solide régularité face aux nations dites plus «faibles», là où à une époque elle glissait souvent sur la «peau de banane», dixit Geoffrey Vauclair, que ce soit en phase de groupes ou dans les matches couperets.

L’an dernier déjà, elle avait bénéficié d’un tableau favorable à Herning et Stockholm, affrontant l’Autriche en quarts de finale et le Danemark en demi-finales, avec à chaque fois le même constat : deux larges victoires (6-0, puis 7-0). Et bis repetita samedi à Zurich face des Norvégiens rugueux, mais dont les espoirs d’un nouvel exploit, après avoir battu la Suède et la Tchéquie et volé un point au Canada, ont rapidement été éteints par la démonstration de force rouge et blanche.

«Leur plan de match était de foutre un peu la m****», a ironisé Damien Riat en zone mixte au terme de la rencontre. «Je pense qu’ils voulaient nous sortir de notre match et jouer physique. C’était à nous de rester concentrer, jouer notre jeu et prendre les devants», a résumé l’auteur de la quatrième réussite helvétique.

Diablement efficace une fois de plus, la Suisse n’a ainsi pas vraiment tardé pour couper les jambes aux jeunes pépites norvégiennes que sont Tinus Luc Koblar (18 ans), Michael Brandsegg-Nygård (20 ans) ou encore Noah Steen (21 ans). «Nous sommes simplement restés calmes. Nous avons attendu d’avoir des occasions et les avons concrétisées», a reconnu Nico Hischier.

Une performance offensive, physique et sérieuse, enrobée d’une confiance inébranlable, à réitérer bien entendu en finale pour la formation rouge à croix blanche. Et comme Riat l’a dit : «Si les étoiles sont alignées dimanche et qu’on joue notre plus beau hockey, alors pourquoi pas rêver...»

Nos trois étoiles de la rencontre ⭐️ Christoph Bertschy. Quel match du Fribourgeois ! Auteur du 1-0 libérateur sur un geste de grande classe, l’attaquant de 32 ans a également effectué un travail défensif remarquable, notamment en infériorité numérique.

⭐️ Denis Malgin. Une fois de plus, le génie des Zurich Lions a virevolté sur «sa» glace, inscrivant notamment le deuxième but suisse en contre. Aux côtés de Sven Andrighetto et de Calvin Thürkauf, eux aussi excellents samedi, Malgin semble être plus que jamais prêt à mener la Suisse vers les sommets.

⭐️ Leonardo Genoni. Le voilà le 15e blanchissage de sa carrière dans un Mondial ! À nouveau très solide devant ses filets, le portier de l’EV Zoug a dégoûté la Norvège et ses jeunes talents offensifs. Avec 20 arrêts, il repousse toujours le record du nombre de «clean sheet» dans la compétition. Montre plus

On a moins aimé...

... les nombreuses pénalités concédées. Jeudi après le succès contre la Suède, Jan Cadieux avait pointé du doigt les trop nombreuses fautes commises - «le seul bemol» de la soirée selon le sélectionneur - par ses hommes. Visiblement, ceux-ci ne l’ont pas entendu, eux qui ont accordé pas moins de quatre supériorités numériques à la Norvège.

Fort heureusement pour la Nati, elle a fait honneur à son rang de meilleure équipe en box-play (95,45% des pénalités tuées) face à une formation nordique bien piètre avec un homme de plus, comme le reflètent ses 13,33 % d’efficacité dans l’exercice depuis le début du tournoi. «On ne peut tout simplement pas prendre autant de pénalités, certaines étaient inutiles aujourd’hui. On devra faire preuve de plus de discipline demain», a estimé Nico Hischier.

En effet, dimanche, il faudra éviter d’offrir davantage de 5 contre 4 à un adversaire qui sera - à n’en pas douter - beaucoup plus à l’aise en la matière et surtout plus talentueux. «C’est un point super important à ce niveau-là de la compétition, ça peut faire tourner un match», a rappelé Riat. «L’équipe qui fera le plus d’erreurs perdra.»

Le facteur X

L’inspiration géniale de Christoph Bertschy. Face au bloc défensif bas des Norvégiens et un Henrik Haukeland intransigeant jusqu’ici (95,97% d’arrêts avant la partie, deuxième derrière Leonardo Genoni), il fallait bien un exploit individuel pour débloquer la situation. Celui-ci est intervenu juste avant la première sirène (18e) de la canne de l’attaquant de Fribourg-Gottéron, évitant un score bloqué à 0-0 trop longtemps.

Le récent champion de Suisse avec les Dragons est ainsi allé «gratter» un puck face à Christian Kåsastul derrière la cage adverse, avant de revenir se placer dans le slot en prenant de vitesse le défenseur du club de Frisk Asker. La suite se passe presque de commentaire : un tir imparable du poignet, tout en pivotant sur soi-même, qui a fini sa course dans la lucarne au premier poteau et qui a laissé de marbre le portier scandinave.

«Je n’ai même pas vu que le puck était au fond ! J’ai cru qu’il avait tapé la latte», a avoué Bertschy. Avant d’ajouter : «Ils nous ont mis la pression et voulu jouer physiquement, ce qu’ils ont fait durant tout le tournoi. Ils sont restés fidèles à leur jeu, chapeau à eux. On a bien tenu et ce premier goal nous a donné des ailes.»

Dès lors, la Suisse a pris, comme à son habitude depuis le début du tournoi, le jeu à son compte et a enfoncé le clou sans trop tarder, Denis Malgin doublant la marque quasi au retour des vestiaires (25e). «Dans ce genre de match, même à 3-0, tu n’es pas encore sûr de gagner. Il faut rester solide et concentré, parce que ça peut tourner d’un coup. Mais je pense que, dès qu’on a mis le quatrième, on savait qu’on prenait une avance confortable pour gagner», a analysé Riat.

Ouvrir à nouveau la marque tôt dimanche ne serait pas une si mauvaise idée et aurait un poids non négligeable sur la suite de la finale...

Christoph Bertschy : «N'importe quelle équipe... on sera prêt» Victorieuse face à la Norvège, la Suisse s'est qualifiée pour la finale du championnat du monde de hockey. Christoph Bertschy, auteur du 1-0, revient sur ce match et nous parle de la finale qui les attend. 30.05.2026

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