Pour son entrée en lice dans «son» Mondial, l’équipe de Suisse de hockey sur glace a pris un départ idéal en dominant (3-1) des États-Unis en rodage et cueillis à froid. Avec un public déjà en feu derrière elle, la troupe à Jan Cadieux peut aborder la suite du tournoi avec confiance. Voici les trois points à retenir de ce match d’ouverture.

Jan Cadieux : «Dans l’ensemble, une grosse victoire d’équipe» La réaction de Jan Cadieux, entraîneur de l’équipe de Suisse, après la victoire de son équipe face aux Etats-Unis (3-1) vendredi à Zurich en ouverture du Mondial de hockey sur glace 2026. 15.05.2026

Nicolas Larchevêque, à Zurich Nicolas Larchevêque

On a aimé...

... la troisième ligne helvétique. Alors qu’on attendait de voir à l’œuvre Nico Hischier et Timo Meier aux côtés du «néophyte» Théo Rochette, c’est un autre bloc offensif qui s’est mis en lumière. Composé de Pius Suter, Denis Malgin et Sven Andrighetto, ce trio, en inscrivant deux des trois buts suisses, a fait les malheurs des Américains vendredi à la Swiss Life Arena.

Pour le dernier cité, on se demandait notamment dans quel état de forme il allait se présenter, lui qui a manqué la fin des play-off de National League suite à une commotion cérébrale. Et force est de constater que l’attaquant vedette des Zurich Lions n’a rien perdu de son talent. Andrighetto a ainsi offert l’ouverture du score après deux minutes de jeu à Suter après avoir «gratté» un puck coincé sous le gardien Joseph Woll. Ce dernier, pas totalement à son avantage, s’est ensuite fait surprendre sur un tir anodin du buteur local dans un angle fermé.

«C’est une grosse victoire d’équipe», a tenu à relever le sélectionneur Jan Cadieux. «Tous les joueurs ont mis du caractère. Chaque ligne a apporté l’énergie et le rôle qu’on attendait d’elle.» Au-delà de cette victoire de prestige, l’équipe de Suisse a en effet démontré qu’elle possédait déjà de beaux automatismes au sein d’un effectif qui a désormais l’habitude d’évoluer ensemble. De très bon augure pour la suite du tournoi.

Nos trois étoiles de la rencontre ⭐️ Leonardo Genoni. Les doutes émis à son égard et sur son niveau après une saison «sans éclat» devant la cage de l’EV Zoug se sont rapidement envolés. Le portier de 38 ans s’est fait l’auteur de plusieurs parades importantissimes dans les moments clés, comme son arrêt de la mitaine face à Max Sasson à une vingtaine de secondes de la première sirène ou encore celui face à Isaac Howard à huit minutes du terme de la rencontre. Genoni est bel et bien le patron de la Nati dans les grands rendez-vous.

⭐️ Sven Andrighetto. Avec un but et un assist, la star des Zurich Lions a fait honneur son statut sur «sa» glace. Et dire qu’il ne s’agissait que du premier match dans ce Mondial et que la Suisse risque de monter encore en puissance. Les prochaines formations qui croiseront la route d’Andrighetto sont prévenues.

⭐️ Damien Riat. À l’image de ses compères de ligne «100% National League» Simon Knak et Ken Jäger, l’attaquant du Lausanne HC a une nouvelle fois prouvé qu’il était capable de répondre présent face à des adversaires d’un plus gros calibre. Énergique, il n’a pas hésité à aller «chatouiller» les Américains et faire la sale besogne. Le travail du quatrième bloc a été récompensé - à juste titre - en fin de partie, lorsque Jäger a dévié le tir de Knak pour assurer le succès helvétique. Montre plus

On a moins aimé...

... le pâle visage des champions du monde et olympiques en titre. Alors oui, ce «Team USA» là n’est plus du tout le même qui avait brisé les rêves suisses il y a un an en finale à Stockholm (seul Isaac Howard était présent en Suède). Et cette équipe n’aligne, pour l’heure, aucun joueur présent aux JO de Milan-Cortina. Mais pour une nation qui peut se permettre de sélectionner 18 «mercenaires» venus de NHL, on s’attendait à une plus grande opposition.

Avant la rencontre, plusieurs experts avançaient que les USA, sans véritable star et souvent en rodage lors de ses premiers matches dans un Mondial, étaient «prenables» en début de tournoi. Et ce constat a rapidement pu se vérifier. Pris à froid par Janis Moser, excellent vendredi soir, et ses partenaires, les Américains ont été mis dans leurs petits patins dès les premiers instants de la rencontre.

Dominés dans le jeu physique, le capitaine Justin Faulk et son équipe n’ont pas semblé être prêts face au défi proposé par une Suisse déjà bien huilée et en mission devant son public. Même lorsque les États-Unis ont pointé le bout de leur nez dans la deuxième période ou réduit la marque par l’entremise d’Alex Steeves dans le troisième tiers, jamais on ne les a sentis en mesure de renverser la vapeur. «Quand ils ont inscrit le 2-1, on n’a jamais paniqué», a d’ailleurs relevé Christoph Bertschy.

On ne va, bien entendu, pas les enterrer tout de suite, eux qui risquent - à n’en pas douter - de monter en puissance durant ces deux semaines de compétition et qui pourront bientôt compter sur le renfort de leur vedette Matthew Tkachuk, en provenance des Florida Panthers.

Le facteur X

Le public. Avant le coup d’envoi, la question était de savoir si le fait de jouer à domicile allait être un avantage ou une pression supplémentaire pour les hommes de Jan Cadieux. Ces derniers ont rapidement répondu et dissipé les doutes en offrant à leurs supporters une entame de tournoi endiablée.

Il faut dire que les 10’000 personnes présentes à Zurich ont joué leur partition à la perfection : sifflets après les charges américaines ou les décisions arbitrales contre la Suisse, chants entonnés à tue-tête, acclamations durant presque l’ensemble de la partie ou encore «ola». Le cocktail parfait pour une ambiance garantie. Et le but rapide de Pius Suter n’a clairement pas calmé les ardeurs des fans.

«Il faut avouer que le public suisse nous a toujours soutenus en nombre lors des précédents tournois à l’étranger, mais d’être à la maison, c’est encore différent», a reconnu Christoph Bertschy. «Ce n’était que le premier match et je me réjouis de ce qui va arriver.» Nous également. On se mouille peut-être un peu tôt, mais ce petit plus venu des gradins est peut-être ce qu’il manquait à la Suisse pour (enfin) décrocher son premier titre mondial.

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