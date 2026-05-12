Le hockey autrichien se porte mieux, et l'architecte de ce renouveau est Suisse. Le Zurichois Roger Bader (51 ans) a mené l'année dernière la sélection autrichienne en quarts de finale du Mondial, une première depuis 31 ans. Cet exploit en appelle peut-être un autre ces quinze prochains jours en Suisse.

Le Zurichois Roger Bader est l'architecte du renouveau du hockey sur glace en Autriche. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La sélection autrichienne a été nommée pour 2025 équipe de l'année en Autriche, un honneur qui ne lui avait jamais été attribué auparavant. Roger Bader y est pour beaucoup. En poste depuis une dizaine d'années, celui dont le contrat vient d’être prolongé jusqu’en 2028 a sorti le hockey autrichien de son long sommeil. Son équipe se retrouve dans le groupe de la Suisse au Championnat du monde qui débute le 15 mai en Suisse. Il évoque les sujets d’actualité dans un entretien avec Keystone-ATS.

Roger Bader, comment abordez-vous ce Mondial ? Comme un retour au pays ?

«Bien sûr, c’est spécial quand le tournoi se déroule dans son propre pays. Je vis à Kloten depuis des années. Mais cela n’a aucune influence sur mon travail. Je ne ferai rien de différent de ce que j’ai fait lors des derniers tournois à Prague ou à Stockholm.»

Vous travaillez depuis douze ans pour la Fédération autrichienne et êtes sélectionneur national depuis 2017. Jusqu'à quel point vous sentez-vous désormais Autrichien?

«On ne perd bien sûr jamais ses origines. Je reste Suisse et j’en suis fier. Mais après douze ans, l’Autriche est devenue pour moi une seconde patrie. Je m’y suis fait beaucoup d’amis et j’apprécie beaucoup de choses que j’ai découvertes dans ce pays.»

Pouvez-vous développer ?

«Je pense que les Suisses et les Autrichiens se ressemblent fondamentalement, leurs deux pays sont au centre de l'Europe. Les Autrichiens sont peut-être un peu plus décontractés, tandis que nous, les Suisses, sommes plutôt plus stricts. Les Autrichiens ont cette mentalité de penser que «ça va aller», la vie est un peu plus relax en Autriche et j'apprécie beaucoup.

Et inversement, qu’appréciez-vous particulièrement en Suisse ?

«En Autriche, nous les Suisses sommes perçus comme très fiables, ponctuels et professionnels. Cela vaut aussi pour moi personnellement. Dans la vie privée, l’Autriche est certainement un peu plus décontractée, ce qui peut être très agréable. Mais au travail, je reste moi-même: je suis Suisse et j’aborde mon travail avec ma mentalité propre.»

En Suisse, les attentes sont grandes après les deux dernières médailles d’argent au Championnat du monde. Comment se présente la situation en Autriche après les très bonnes performances ces deux dernières années?

«Les Autrichiens fonctionnent peut-être un peu différemment des Suisses – ils oscillent fortement entre euphorie et désespoir. Je dis toujours: soyez heureux d’avoir un Suisse comme sélectionneur national. Je suis celui qui incarne le juste milieu professionnel.

Effectivement, les deux derniers Championnats du monde ont été exceptionnels, tant au niveau des résultats que de l’ambiance. Nous avons vraiment disputé de très bons matches. Mais il n’y a pas si longtemps, nous jouions encore pour le maintien. Nous ne l’oublions pas. C’est pourquoi notre priorité est de rester dans le groupe A. Ensuite, on pourra se fixer de nouveaux objectifs.»

Avec les forfaits pour blessure des deux attaquants de NHL Marco Rossi et Marco Kasper, il vous manque cette année deux joueurs clés. Comment compenser cette perte?

«Bien sûr, ces deux forfaits nous font mal. C’est surtout en attaque que leurs qualités nous manquent. Il nous manque également d’autres bons joueurs (comme l’attaquant de Berne Benjamin Baumgartner, ndlr). Mais nous ne pouvons rien y changer. Nous devons trouver des solutions et faire appel à d’autres joueurs pour qu'ils prennent leurs responsabilités.»

Une bonne entame de tournoi peut être décisive, d'autant plus pour l’Autriche à Zurich, qui affrontera pour commencer trois adversaires largement à sa portée, la Grande-Bretagne, la Hongrie et la Lettonie...

«Jusqu’à présent, les matches décisifs pour le maintien arrivaient généralement en fin de tournoi. Cette année, ils auront lieu au début. C’est nouveau pour nous. On prend les choses comme elles viennent. Le premier match contre la Grande-Bretagne, qui vient d’être promue, sera déjà extrêmement important. Une bataille difficile.»

Il faudra enchaîner avec le match contre la Suisse...

«Nous avons déjà connu plusieurs matches particuliers contre la Suisse. En 2018 à Copenhague, nous avons pris un point. En 2024 à Prague, nous avons longtemps été proches de créer la surprise et n’avons encaissé le 5-6 qu’à la dernière minute. Il y a un an, en quart de finale (0-6), nous n’avions aucune chance. Bien sûr, les Suisses partent encore une fois favoris cette année, ils nous battent neuf fois sur dix. Mais un jour viendra où nous les battrons!»

De 2022 à 2024, votre ami Arno Del Curto, l'ex-mage davosien, a fait partie du staff autrichien pour Championnat du monde, mais plus depuis l'an dernier. Le chapitre est-il clos?

«Notre amitié perdure. Mais Arno a atteint un certain âge (69 ans, ndlr) et a décidé qu’il ne voulait plus s’engager dans cette voie. Un championnat du monde est très intense, même pour le staff technique. Il regardera certainement l’un ou l’autre match et passera peut-être à l’hôtel de l’équipe. Pendant la préparation, il nous a déjà rendu visite à Feldkirch. Mais il ne fait définitivement plus partie du staff.»

L'affaire Patrick Fischer a fait beaucoup de bruit dans notre pays. Comment ce sujet a-t-il été perçu en Autriche?

«Les médias ont aussi couvert l'affaire en Autriche. D’une manière générale, on s’est étonné qu'elle soit rendue publique si tardivement. Je pense que tout le monde regrette que Patrick Fischer ne soit pas à ce Mondial. C'est un avis assez général je pense.»

Comprenez-vous cette agitation?

«Je ne voudrais pas m’avancer trop loin sur ce sujet. Je m’entends très bien avec Patrick Fischer et je trouve vraiment dommage qu’il ne puisse pas officier à ce Mondial. Mais je ne connais pas suffisamment les tenants et aboutissants et je ne sais que ce qui est rapporté dans les médias. C’est pourquoi je ne peux pas me permettre de porter un jugement définitif.»

Votre contrat a récemment été prolongé jusqu’en 2028. N’êtes-vous pas tenté d’entraîner un jour une équipe de National League?

«Cela figure quelque part dans un coin de ma tête. Je mentirais si je disais que cela ne m’attirait pas. En même temps, j’adore mon travail d’entraîneur national, c’est une mission tout à fait différente de celle en club. Je me sens extrêmement à l’aise dans ce rôle depuis plus de dix ans. Mais bien sûr: si l'occasion se présentait un jour dans un club professionnel suisse, j'évaluerais certainement la proposition.»

Votre ambition pour ce Championnat du monde?

«Sur le plan sportif, je souhaite bien sûr que nous restions en lice le plus longtemps possible pour créer la surprise. Et sur le plan émotionnel, je désire que nous jouions de manière à rendre fiers nos supporters.»

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