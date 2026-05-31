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«L’argent ne fait pas le bonheur» Un nouveau crève-cœur pour les Suisses devant leur public

ATS

31.5.2026 - 23:33

La Suisse aime décidément énormément l'argent. Après 2013, 2018, 2024 et 2025, la sélection nationale a une nouvelle fois manqué la dernière marche. Et ce alors qu'elle évoluait devant son public.

Les Suisses, abattus, ont une nouvelle fois échoué en finale.
Les Suisses, abattus, ont une nouvelle fois échoué en finale.
IMAGO/Bildbyran

Keystone-SDA

31.05.2026, 23:33

01.06.2026, 00:05

Ce Mondial ressemblait à une chance en or pour une génération...dorée. Surtout après neuf succès en neuf matches. Les Helvètes avaient toutes les cartes en mains et pour la première fois l'appui du public. L'alignement des planètes semblait trop beau.

En année olympique, les grandes nations n'ont pas pu compter sur le même nombre de renforts venant de NHL pour ce Championnat du monde, on l'a notamment vu avec la Suède. Jan Cadieux a lui pu aligner Josi, Hischier, Meier, Suter, Moser et Niederreiter. Et s'ils n'avaient pas été blessés, Fiala, Siegenthaler et Kurashev auraient été de la partie. Depuis les années Fischer, on sait que les joueurs de NHL étaient les premiers à rejoindre la sélection et qu'ils le font avec un réel plaisir.

Mondial de hockey. La consécration se refuse encore et toujours : la Suisse abdique en prolongation !

Mondial de hockeyLa consécration se refuse encore et toujours : la Suisse abdique en prolongation !

Moins de joueurs de NHL?

L'année prochaine, est-ce que Josi et Niederreiter viendront encore chercher de l'or s'ils ne disputent pas les play-off en NHL? Le défenseur bernois aura presque 37 ans et le Grison 34. Auront-ils encore envie de prolonger le plaisir? On sait que l'ambiance au sein du vestiaire helvétique est excellente, mais ce temps passé au Mondial mange sur la récupération et la possibilité de préparer son corps de manière optimale en vue de la saison prochaine.

Et Nico Hischier? Pilier de la sélection depuis de nombreuses années, le Haut-Valaisan va entrer dans la dernière année de son contrat avec les Devils. S'il arrive en mai 2027 avec un bail expirant, il ne devrait prendre aucun risque.

Et les autres équipes déploieront à coup sûr d'autres effectifs. En Allemagne l'an prochain, la Mannschaft sera certainement d'un tout autre calibre par exemple. Les Draisaitl, Peterka et autres Stützle pourraient se laisser tenter par le Mondial à domicile. Le constat vaut également pour la Suède, les Etats-Unis, la Tchéquie voire même le Canada et la Finlande.

Désormais en tête du classement de l'IIHF, la Suisse ne va pas se consoler avec ça. Ni avec l'argent, car l'argent ne fait pas le bonheur selon la formule consacrée. Après une cinquième finale perdue, c'est d'autant plus vrai.

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