Une nouvelle gueule de bois XXL pour la Suisse

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«J’en ai marre, ça fait ch…» Une nouvelle gueule de bois XXL pour la Suisse

ATS

1.6.2026 - 14:04

Battue pour la cinquième fois en cinq finales, la Suisse nourrit bien des regrets au terme de son Championnat du monde. Devant son public, elle n'a pu cacher son immense et légitime déception.

«Tellement proche...» : Défaite cruelle en finale pour les Suisses

«Tellement proche...» : Défaite cruelle en finale pour les Suisses

Pour la troisième année consécutive et la cinquième fois au total, la Suisse s'est inclinée en finale du championnat du monde de hockey et repart avec l'argent. Le déception est grande pour les joueurs, qui voulaient offrir mieux à leur public.

31.05.2026

Keystone-SDA

01.06.2026, 14:04

«Ca fait ch...» Cette phrase, Christoph Bertschy et Damien Riat l'ont prononcé à l'heure des interviews. «J'en ai marre de cette couleur», a ajouté le Fribourgeois, lequel a au moins vécu un moment d'intense bonheur voici un mois avec le premier titre de Fribourg.

Mais cette équipe ambitionnait une autre issue que cette nouvelle affiche où il est écrit «Silber Helden» (réd: les héros en argent). Les larmes de Nino Niederreiter au terme de la partie en disaient long sur l'envie du Grison de vaincre enfin le signe indien, lui qui était le seul à posséder dans sa collection les quatre précédentes médailles d'argent (2013, 2018, 2024 et 2025).

Mondial de hockey. Une Suisse sans crocs et ses fans «imbattables» affiliés à la cruauté

Mondial de hockeyUne Suisse sans crocs et ses fans «imbattables» affiliés à la cruauté

Manque de «killer instinct»

Comme l'an dernier, une défaite 1-0 après prolongation, à 3 contre 3, ne peut pas être analysée trop durement. Ce match s'est vraiment joué sur un détail. Et si l'on regarde les statistiques avancées de cette finale, la Suisse a très légèrement dominé la Finlande. Seulement, cela n'octroie aucun point de bonus.

Et le constat est malheureusement clair, la Suisse a été incapable de marquer en finale. Et ce depuis 249'31! Le dernier goal en finale date de 2018, lorsque Timo Meier avait trouvé la faille en power-play pour le 2-1 face à la Suède. Le power-play, justement, fut l'un des points d'achoppement de cette finale 2026. Au premier tiers, la Suisse a bénéficié d'une supériorité numérique, mais elle a surtout eu la chance d'avoir un 5 contre 3 pendant deux minutes pour commencer le deuxième tiers.

Et là, durant près de 120 secondes, les Helvètes ont semblé tétanisés. Alors qu'ils affichaient le meilleur taux de réussite du tournoi dans cet exercice avec 35,48%, les joueurs de Jan Cadieux ont dû aller rechercher le puck en fond de territoire. Frustrant. «On ne peut pas gagner un match sans marquer», a répondu avec dépit Nico Hischier.

Mondial de hockey. La consécration se refuse encore et toujours : la Suisse abdique en prolongation !

Mondial de hockeyLa consécration se refuse encore et toujours : la Suisse abdique en prolongation !

Dieux du hockey anti-suisses?

Auteur d'un tir qui a heurté l'angle du but d'Annunen à la 64e, Damien Riat ne trouvait pas vraiment d'autre mot que déception pour décrire l'état général après ce nouveau crève-coeur. «Honnêtement, il faut croire que les dieux du hockey n'étaient une fois encore pas avec nous», lance l'attaquant du LHC qui vit sa cinquième finale perdue, lui qui était présent en 2018 et 2025, et qui a perdu avec Lausanne face à Zurich le championnat en 2024 et 2025.

«Il n'y a pas beaucoup d'explications à fournir, c'était tellement serré, poursuit-il. Et en voyant ce fantastique public, on n'est pas seulement déçu pour nous, mais aussi pour eux.»

Questionné sur ce format de prolongation en mort subite à 3 contre 3 qui ne convainc personne depuis son introduction en 2019, Damien Riat a reconnu «ne pas être fan». «Ce n'est pas du tout le même jeu, tout d'un coup tout s'ouvre, continue-t-il. Personnellement je n'aime pas ça, mais ce n'est pas moi qui ai fait les règles. Je serais favorable au format que l'on utilise en play-off à 5 contre 5, cela aurait plus de sens et donnerait davantage de crédit.»

Les vétérans toujours présents?

Devant les micros, Jan Cadieux affiche la même mine basse que ses joueurs. Le sélectionneur se dit triste pour ses hommes et pour le public. Il revient également sur ce format de la prolongation: «Les règles sont les règles. Je ne pense pas que ce soit très bon pour le hockey que cela se termine deux fois de suite comme ça au Mondial et aux JO. Et je ne dis pas ça parce que l'on se trouve du mauvais côté. Je répondrais la même chose si nous avions gagné. C'est dommage qu'un tournoi comme celui-ci se finisse de la sorte.»

Pour une première comme sélectionneur principal, Jan Cadieux a parfaitement assuré la transition de Patrick Fischer. Mais on se demande tout de même si quelques héros argentés comme Leonardo Genoni, à nouveau exceptionnel mais qui aura 39 ans en août, Roman Josi, élu MVP du tournoi et qui fête aujourd'hui ses 36 ans, ou Nino Niederreiter (34 ans en septembre) vont encore sacrifier une partie de leur printemps pour la patrie. «C'est encore trop tôt pour le dire, conclut Jan Cadieux. Je n'ai eu aucune discussion avec eux à ce sujet. Nous étions concentrés sur le moment et nous n'en avons jamais parlé.»

Les plus lus

Les punaises ruinent votre potager ? – Voici comment les chasser naturellement
Une porcherie vaudoise épinglée dans une vidéo
Accident mortel dans le canton de Vaud : un motard perd la vie à Bursinel
Une nouvelle gueule de bois XXL pour la Suisse
Le Ministère public demande huit ans de prison contre Pascal Jaussi
Lourde sanction financière pour Vallejo après ses propos sexistes