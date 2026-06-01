Une Suisse sans crocs et ses fans «imbattables» affiliés à la cruauté

L’or mondial se refuse toujours à l’équipe de Suisse de hockey sur glace, battue pour la cinquième fois en finale. Cette fois-ci, ce sont la Finlande, Justus Annunen et un coup de pouce du destin en prolongation (1-0 ap) qui sont venus briser le rêve de la Nati et de son public «incroyable». Voici les trois points à retenir de ce cruel dénouement.

«Tellement proche...» : Défaite cruelle en finale pour les Suisses Pour la troisième année consécutive et la cinquième fois au total, la Suisse s'est inclinée en finale du championnat du monde de hockey et repart avec l'argent. Le déception est grande pour les joueurs, qui voulaient offrir mieux à leur public. 31.05.2026

Nicolas Larchevêque, à Zurich Nicolas Larchevêque

On a aimé...

... l’incroyable engouement autour de cette équipe de Suisse. Pendant plus de deux semaines, Zurich a vécu au rythme de ce championnat du monde, rendu notamment possible grâce à la fantastique ferveur populaire. «Nos attentes ont été pulvérisées. On attendait du public, mais pas un tel enthousiasme et une telle atmosphère», a expliqué Christian Hofstetter, secrétaire général du comité d'organisation du Mondial, au micro de blue News avant la finale.

«Quelqu’un m'a dit qu’il pensait que la Tchéquie était imbattable en terme d’ambiance, mais là, il a reconnu que c'était incroyable. Lors des matches de la Suisse, ça donne la chair de poule à chaque moment, dès que tu rentres dans la patinoire», a ajouté l’ex-défenseur fribourgeois. Et cet enthousiasme s’est une nouvelle fois vérifié dimanche, des heures bien avant le premier lancer de puck de la finale.

Dès la mi-journée, les supporters ont envahi les alentours de la Swiss Life Arena et les trains circulant juste à côté de la patinoire n’ont cessé de siffler lors de leur passage pour haranguer la foule. À l’intérieur, les gradins se sont une fois de plus parés entièrement de rouge, et cela dès la partie pour le bronze entre le Canada et la Norvège (2-3 ap) qui a précédé.

Malgré toute cette belle volonté, le rêve a toutefois pris abruptement fin à la 71e minute d’un match au suspense irrespirable, jetant un sacré froid sur les 10’000 fans présents. Mais quelques minutes après ce coup de massue, ceux-ci ont entonné chants et applaudissements pour une troupe de Jan Cadieux qui les aura faits vibrer pendant 17 jours. «Quelle communion on a eu avec le public à chaque match. Je suis déçu pour nous, mais déçu aussi pour eux. On aurait vraiment voulu pouvoir fêter avec tout le monde ici. Malheureusement, c’est la vie», a avoué Damien Riat, abattu.

On a moins aimé...

... revivre une énième désillusion. L’équipe de Suisse est-elle vouée à vivre dans la peau de l’éternel «Poulidor» du hockey sur glace ? On se refuse d’y croire. «Je ne peux plus voir cet argent...», a notamment lancé, de rage, Christoph Bertschy en zone mixte.

On a surtout la terrible impression que, comme ces deux dernières années face à la Tchéquie (2-0) et aux Etats-Unis (1-0 ap), la Suisse est un peu passée à côté de sa finale, incapable de reproduire le même jeu qui a fait des merveilles jusqu’ici. Alors oui, la Finlande a réussi une performance solide et on ne s’attendait pas non plus à un nouveau récital offensif de la part de Denis Malgin et consorts. Ces derniers ont néanmoins montré une once de fébrilité, surtout avant la mi-match, qu’on n’avait jamais vu jusque-là dans ce tournoi.

Dès lors, certains gestes ou passes ont paru moins précis, en témoignent les deux minutes complètes à 5 contre 3 en début du second tiers sans que les Helvètes se montrent réellement dangereux. Et il y a ce constat frappant : la Suisse n’a plus trouvé le fond des filets dans une finale depuis le but de Timo Meier à la 24 minutes face à la Suède en... 2018. Une éternité.

Dimanche face à la Finlande, qui a très bien défendu et laissé peu d’espaces aux artificiers suisses, ces derniers n’ont ainsi jamais semblé être en mesure d’emballer la rencontre. «On a tout donné. Ça pouvait vraiment tomber d'un côté comme de l'autre. Un match tellement serré à la fin, ça ne se joue à rien et je ne sais pas comment l'expliquer», a estimé Riat. Le choc et la déception, eux, sont et resteront immenses.

Le facteur X

Le coup de pouce du destin. Les finales, qu’importe le sport, ne sont très souvent pas faites pour les cardiaques. Celle de dimanche n’a aucunement dérogé à la règle, se concluant dans une irrespirable prolongation à 3 contre 3, qui ne fait pas l’unanimité. «Personnellement, je ne suis pas fan. Ce n’est pas du tout le même jeu. Après, ce n’est pas moi qui fais les règles. Je verrais plus quelque chose comme en play-off de National League, où l’on joue du 5 contre 5. Je pense que ça fait plus sens et ça donne plus de crédit aussi», a ainsi souligné Damien Riat.

Quoi qu’il en soit, «les dieux du hockey», pour reprendre les propos de l’attaquant du Lausanne HC, ont décidé que la balance ne pencherait à nouveau pas du côté helvétique dans cette prolongation imprévisible. Et comme sur les trois finales précédentes disputées et perdues par la Suisse (3-2 tab en 2018 contre la Suède, 2-0 en 2024 en Tchéquie et 1-0 ap déjà l’an dernier face aux Etats-Unis), le titre s’est joué sur d’infimes détails.

À peine les 20 minutes supplémentaires avaient débuté que le «Genevois» des Finlandais, Jesse Puljujärvi, trouvait déjà le poteau de Leonardo Genoni. Quatre minutes plus tard, Riat l’imitait en touchant la latte de la cage de Justus Annunen. Le sort a finalement choisi que le héros de ce Mondial s’appellerait Konsta Helenius, l’attaquant des Buffalo Sabres crucifiant tout un peuple à la 71e minute. Cruel, injuste, rageant... On vous laisse choisir l’adjectif qui vous «convient» le mieux.

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